„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel träumt von Cristiano Ronaldo oben ohne

Mainz. EM-Fieber beim „ZDF Fernsehgarten“. In der Sendung am Sonntag freute sich das Moderatorenduo Andrea Kiewel und Steven Gätjen über den 4:2-Erfolg der deutschen Elf gegen Portugal. Dabei ging es „Kiwi“ offenbar nicht nur um den Sport. Sie phantasierte stattdessen über den nackten Oberkörper von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo.

Auf Gätjens Kommentar, dass Ronaldo sicher immer noch weine, wieder nicht gegen Deutschland gewonnen zu haben, sagte sie: „Aber er hat am Ende sein T-Shirt ausgezogen.“ Gätjen kommentierte: „Das würde ich auch machen, wenn ich den Körper hätte.“ Er überlegte, ob „König Christian“, wie Kiwi ihn taufte, zu Hause wohl generell oberkörperfrei rumlaufe. „König Christian, hast du ein T-Shirt? - Nein, wozu auch?“ blödelte Kiewel.

Andreas Kiewel und Cristiano Ronaldo: „Bitte nicht ausziehen“

Auf Twitter fanden TV-Zuschauer und TV-Zuschauerinnen das „maximal unangenehm“ – und fragten sich, was Andrea Kiewel zu Hause wohl so trägt.

Ebenso erheitert war die Community über den Versuch der Moderatorin, die Tore des Samstagabendspiels zu kommentieren. Sie kam zunächst mit den Eigentoren der Portugiesen etwas durcheinander und sprach anschließend von „Kai Ha-väärts“ als Torschützen. Amüsiert darüber: Das Netz.

„ZDF Fernsehgarten“: Steven Gätjen erstmals an der Seite von Andrea Kiewel

Auch der prominente Co-Moderator von Andrea Kiewel sorgte für Aufsehen. Während Kiwi meistens alleine moderiert, hat sie auch immer wieder bekannte Moderatoren und Moderatorinnen an ihrer Seite. In der Ausgabe vom 20. Juni: Steven Gätjen, der normalerweise für ZDF und die Pro7-Gruppe vor der Kamera steht.

Ach ja, und wie in jeder Sendung, war natürlich auch die Kleidung von Andrea Kiewel Thema in der Community. Sie trug am Sonntagvormittag ein enorm weites, bunt gestreiftes Kleid ohne erkennbaren Schnitt.

Um Musik sollte es aber schließlich auch noch gehen. Zum Auftakt trat Eloy de Jong auf, bis zum Sendungsende um 14 Uhr werden noch Auftritte von Ross Anthony, Vanessa Neigert und Andreas Gabalier erwartet.