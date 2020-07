“ZDF-Fernsehgarten”: Almklausi nach Bulgarienparty beim Mallorca-Spezial mit dabei

Anzeige

Anzeige

Die Partys am Ballermann sind in diesem Jahr der Ausbreitung des Coronavirus’ zum Opfer gefallen, doch im ZDF dürfen die Größen der Schlagerszene am Sonntag auftreten: Beim Mallorca-Spezial des “ZDF-Fernsehgarten”.

Mit dabei sind Sänger wie Lorenz Büffel, Mickie Krause, Jürgen Milski und auch Harald Glööckler, der seinen Song “Wir sind VIP” präsentiert. Bestätigt hat das ZDF auf seiner Facebook-Seite auch den Auftritt von Almklausi. Der Sänger (”Mama Lauda”) war noch vor knapp zwei Wochen am Goldstrand von Bulgarien aufgetreten. Videos und Fotos der Party zeigten das dichte Gedränge - und die Zuschauer ohne Maske. Daraufhin hatte es viel Kritik gegeben.

Almklausi selbst hatte gegenüber “Bild” zu seinem Auftritt in Bulgarien gesagt: “Ich bin nicht krank, habe keine Symptome. In Bulgarien war auch alles sicher, es gab auch Regeln. Den Gästen wurde vorm Club auch Fieber gemessen.”

Anzeige

Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hatte das ZDF in der vergangenen Woche erklärt: “Der “ZDF-Fernsehgarten” verfügt zum Schutz aller Mitarbeiter*innen, der Mitwirkenden und natürlich auch der auftretenden Künstler*innen und ihren Begleitpersonen über ein sehr aufwendiges Sicherheits- und Hygienekonzept. Dieses greift nicht nur für die Bühne sondern auch für den Backstage-Bereich und muss vor Ort von allen konsequent eingehalten werden.”