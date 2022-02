ZDF-Drama „Eine riskante Entscheidung“: Helfen oder nicht helfen?

Anzeige

Die Diagnose ist ein Schock: Als die neunjährige Emily mit Schaum vorm Mund zusammenbricht, stellt sich heraus, dass sie unter Kinderdemenz leidet; eine äußerst seltene Krankheit, die wie die Altersdemenz als unheilbar gilt. Bei einer Recherche im Internet findet der Vater heraus, dass ein deutsches Pharmaunternehmen ein Medikament entwickelt hat, das derzeit in Südkorea getestet wird. Weil die Zulassung für Emily zu spät kommen würde, setzen Michael und Nicole Wagner (Christian Erdmann, Annika Blendl) Himmel und Hölle in Bewegung, damit ihre Tochter Mitglied der Testgruppe wird.

Geschichten, in denen das Leben eines Kindes auf dem Spiel steht, sind in der Regel derart berührend, dass die Regie nicht auch noch zusätzliche Emotionen schüren muss. Auch Elmar Fischer verzichtet in „Eine riskante Entscheidung“ (ZDF, 21. Februar, 20.15 Uhr) klugerweise darauf; seine Inszenierung ist ähnlich sachlich wie die Bilder des Films. Tatsächlich stellt das Drehbuch von Jörg Tensing die betroffene Familie nicht mal in den Mittelpunkt: Hauptfigur des Dramas ist die von Lisa Maria Potthoff zunächst als kühl berechnende Frau verkörperte Geschäftsführerin der Pharmafirma. Julia Schimmel will Berner & Braun an die Börse bringen und dann weiterziehen. Weil sie ihren Nachwuchs mit der gleichen Zielstrebigkeit plant, verliert Ehemann Felix (Torben Liebrecht) alsbald buchstäblich die Lust.

Zunächst hat es den Anschein, als würde der Film der privaten Ebene unnötig viel Zeit widmen. Das ist ohnehin ein Manko vieler Produktionen dieser Art: Damit es nicht nur um medizinische Details geht, dichten die Drehbücher den Hauptfiguren stets auch Beziehungsprobleme an, was sie nahbarer werden lässt; außerdem wirkt ihr späterer Sinneswandel auf diese Weise glaubwürdiger. Diese Entwicklung macht auch Julia durch, als Felix sie verlässt und damit die Familienplanung beendet. Entsprechend dünnhäutig fällt ihre Reaktion aus, als Michael Wagner ihr in einer Talkshow unterstellt, sie könne das Leid der Familie nicht nachvollziehen, weil sie keine Kinder hat.

Es ist durchaus mutig, wie Fischer und Tensing mit ihren zentralen Figuren umspringen. Natürlich gehört den Eltern das Mitgefühl, aber je verzweifelter Michael und Nicole um das Leben ihres Kindes kämpfen, desto un- und selbstgerechter verhalten sie sich auch.

Julia wird aufgefordert, Emily das noch unerforschte Medikament aus Mitgefühl zur Verfügung zu stellen, aber sie hat gute Argumente, die dagegensprechen: Sollte es bei dem Mädchen nicht wirken, würde sich die Testphase deutlich verlängern, was viele andere Kinder das Leben kosten könnte. Etwaige Negativschlagzeilen hätten zudem Auswirkungen auf den geplanten Börsengang. Das klingt zynisch, aber der Film weckt durchaus Verständnis für Julias Haltung, schließlich trägt sie als Geschäftsführerin auch die Verantwortung für viele Arbeitsplätze; allein die Investitionskosten in die Entwicklung des Medikaments bewegen sich im dreistelligen Millionenbereich.

Drama ohne ­melodramatische ­Überhöhung

Michael Wagner wiederum stellt ein Video ins Netz, in dem Emily ihre Symptome deutlich übertrieben darstellt. Die Folge ist nicht nur ein Shitstorm gegen Berner & Bach, sondern auch ein körperlicher Angriff auf die Geschäftsführerin; spätestens jetzt ist ohnehin eine rote Linie überschritten.

Mit Tensing hat Fischer bereits bei „Götter in Weiß“ (2017) zusammengearbeitet; in dem Drama entdeckt eine Chirurgin, dass in ihrem Krankenhaus lebensbedrohliche Missstände vertuscht werden. Das Drehbuch zu „Eine riskante Entscheidung“ ist gerade dank der Nebenfiguren ähnlich vielschichtig. Schlüsselszene ist Julias ungewollte Begegnung mit Emily. Das mittlerweile fast erblindete Mädchen ist körperlich erheblich beeinträchtigt. Selbst dieser Moment kommt ohne melodramatische Überhöhung aus, aber er setzt bei Julia einen Prozess in Gang, der schließlich in gleich mehrere folgenschwere Entscheidungen mündet.

„Eine riskante Entscheidung“, mit Lisa Maria Potthoff, 21. Februar 2022, 20.15 Uhr, ZDF