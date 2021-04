ZDF-Drama „Das Versprechen“: Ein Märchen ohne Prinzessin und Prinz

Anzeige

Schwere Kost zur besten Sendezeit im ZDF: In dem Film „Das Versprechen“ spielen ein alleinerziehender depressiver Vater (Anfres Döhler) eines elfjährigen Jungen (Mika Tritto) und eine unter unkontrollierbaren Wutausbrüchen leidende 16-Jährige (Ella Morgen) wichtige Rollen. Eine Konstellation, die wahrlich keinen vergnüglichen Fernsehabend verspricht.

Damit die Zuschauer überhaupt am Ball bleiben und nicht gleich das Programm wechseln, greifen der Regisseur Till Endemann und die Drehbuchautorin Beate Langmaack zu einem Trick. Sie lassen ihr Filmdrama mit einer reißerischen Vorblende beginnen, die den Zuschauer neugierig machen soll auf das weitere Geschehen.

Geldforderung in Kinderschrift

So sieht man zu Anfang eine knabenhafte Figur, die mit einer Sturmhaube maskiert eine Bank betritt. Dann zieht sie einen Revolver und überreicht der Kassiererin einen Zettel mit ihrer Geldforderung – geschrieben in einer krakeligen Kinderschrift. Als kurz darauf die Polizei anrückt, ergibt sich sofort der verhindert Bankräuber, lüftet die Maske, und zum Vorschein kommt ein elfjähriger recht brav aussehender Junge.

Ein Effekt, der neugierig macht auf die Hintergründe dieser absurden Tat. Und so blendet der Film zehn Tage zurück, um die Vorgeschichte zu erzählen. Man lernt den Jungen Bendix kennen, der nach dem Tod der Mutter allein bei seinem Vater, einem Berliner U-Bahnfahrer, lebt und sich rührend um ihn kümmert. Sein Vater leidet unter einer schweren Depression, ist eigentlich alltagsuntauglich. Und so schmeißt der Elfjährige notgedrungen den Haushalt. Zwar ahnt der Kleine, dass sein Vater dringend ärztliche Hilfe benötigt, er hat aber große Angst, dass dies die vorübergehende Trennung von seinem Vater bedeuten könnte. Und nichts wäre für den Jungen schlimmer als das.

Hoffnungslose Situation

Eine ziemlich hoffnungslose Situation für den Kleinen, die der Film glaubhaft beschreibt. Und die vor allem anschaulich zeigt, wie Kinder unter den psychischen Erkrankungen ihrer Eltern leiden können. Dann kommt jedoch die Wende, verursacht filmgerecht durch einen Zufall.

Nach einem Schulfest lernt Bendix die 16-jährige Jule kennen. Es entwickelt sich eine anfangs schwierige, dann aber zunehmend innige Freundschaft. Jule liefert dabei gleichsam den Gegenentwurf zu Bendix. Sie leidet unter unkontrollierbaren Wutausbrüchen („Affektiver Dysregulation“), macht ihren Eltern (Christina Große, Oliver Stokowski) dadurch das Leben schwer, ist aber in Behandlung in einer psychiatrischen Tagesklinik. Und ausgerechnet sie ist es dann, der sich Bendix anvertraut.

Ein Märchen

Was danach abläuft, ist – um es positiv zu sagen – ein Märchen und entspricht wohl kaum der Realität des psychiatrischen oder psychotherapeutischen Alltags in Deutschland. Das weiß jeder, der sich mal um einen Therapieplatz bemüht hat und dann in einer langen Warteschlange gelandet ist. Im Film dagegen läuft alles ab wie am Schnürchen – auch dank der beiden jungen Leute, die in Windeseile für Bendix‘ Vater ein Gespräch mit einer hilfsbereiten netten Psychiaterin (Barbara Auer) organisieren.

Schnell überzeugt diese den vorher so therapieresistenten Vater, dass nur ein Aufenthalt in einer Klinik ihm helfen kann. Auch ein Platz in einem schmucken Krankenhaus, natürlich an einem malerischen See gelegen, ist schnell gefunden. Und dann wird alles gut.

Auch bei Jule, die parallel dazu auf dem besten Weg ist, ihre Wutanfälle unter Kontrolle zu bekommen. Einfach ein Tick zu schön, um wahr zu sein! Gewiss, die Absicht der Filmemacher, betroffenen Kranken und ihren Angehörigen Mut zu machen, ist aller Ehren wert, ja sie ist wichtig und gut gemeint, aber ergibt leider noch keinen guten Film. So wie hier die beiden Fälle geschildert werden, ist zuweilen penetrant beschönigend, wenig glaubhaft, eben nur ein Märchen, allerdings ohne Prinz und Prinzessin. Dafür aber immerhin mit zwei talentierten Jungdarstellern. Und der Bankraub? Nun, der ist und bleibt nur ein filmischer Spielertrick, der sich weder aus der Handlung noch den handelnden Personen erklärt.

„Das Versprechen“ läuft am Montag, 26. April, um 20.15 Uhr im ZDF.