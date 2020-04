Youtuber Rezo über Öffnung der Schulen: “Entscheidungsträger krass inkompetent"

Anzeige

Anzeige

Rezo ist in der Youtube-Community wegen seiner Comedyvideos seit vielen Jahren beliebt, deutschlandweite Bekanntheit bekam er durch sein Video über die CDU. In einem aktuellen Beitrag diskutiert Rezo die Schulöffnungen in Corona-Zeiten - und da gebe es "eine fucking Menge” an Kritik.

In dem 20-minütige Video mit dem drastischen Titel “Wie Politiker momentan auf Schüler scheißen...” befasst sich Rezo zunächst mit den unterschiedlichen Entscheidungen der Kultusminister der Bundesländer. Seine Quellen blendet der Youtuber jedes Mal ein. Im Laufe des Videos betont Rezo den psychischen Druck, unter dem Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte stehen würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Diese Entscheidung [der Schulöffnungen] hat große Nachteile", sagt Rezo. “Allen Seiten ist bewusst, dass wir für diese Aktion […] gesundheitliche Schäden aller Beteiligten in Kauf nehmen.” Dann stellt sich Rezo die Frage: “Was spricht denn dafür?” Er könne diese Frage jedenfalls nicht beantworten: “Ich habe wirklich viel gesucht die letzten Tagen, um darauf eine Antwort zu finden. Ich habe von niemandem eine Herleitung gefunden, die rechtfertigt, warum das notwendig wäre."

Rezo sprach mit Armin Laschet

Danach geht er auf zwei mögliche Erklärungen für die Schulöffnungen ein, die aber laut Rezo “keinen argumentativen Wert" hätten. Darunter die umstrittene Heinsberg-Studie. Ein weiteres Argument sei, dass es ohne Prüfungen keine Vergleichbarkeit unter den Bundesländern geben könne: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet habe Rezo zuvor in einem Telefonat erzählt, dass Abschlüsse ohne Prüfungen eventuell von Universitäten nicht anerkannt würden. Doch Schulrechtler Felix Winkler habe in einem anderen Gespräch mit Rezo gesagt, dass das von Laschet beschriebene Szenario juristisch unrealistisch sei.

Anzeige

“Richtig hart verkackt”

Zum Ende hin führt Rezo Beispiele anderer Länder auf, in denen die Prüfungen abgesagt wurden und nun Durchschnittsabschlüsse ausgestellt werden, darunter Spanien und Frankreich. Sein Fazit ist unter anderem, dass “Entscheidungsträger krass inkompetent in ihrem Job sind”. So hätten einige Leute ihren Job “richtig hart verkackt", so Rezo. Die Namen der Kultusminister der Länder blendet Rezo am Ende des Videos ein: “Wenn ihr diese Entscheidung inakzeptabel fandet, wählt die Partei halt bei der nächsten Landtagswahl nicht mehr.”

Anzeige

Auf Twitter gibt es für das Video, das schon mehr als 700.000 Aufrufe hat, überwiegend positive Reaktionen. Unter anderem schreibt ein User: “#Rezo spricht aus, was viele gerade denken.”

#Rezo spricht aus, was viele gerade denken. Meiner Meinung nach ist die wichtigste Frage aus seinem Video, die wir uns alle stellen sollten: "Was ist der große Vorteil, der rechtfertigt, dass wir all diese Risiken in Kauf nehmen?"



Eine Frage, die auch ich nicht beantworten kann. — Julian Ziskoven (@JulianZiskoven) April 23, 2020

Eine weitere Nutzerin ist dankbar für das Video des Youtubers: “Danke, Rezo. Ich bin verzweifelt, weil ich nicht zu ‘faul’ bin zu lernen, sondern weil es um Leben und Tod ohne Grund geht.”

Danke, Rezo. Ich bin verzweifelt, weil ich nicht zu "faul" bin zu lernen, sondern weil es um Leben und Tod ohne Grund geht. Mir geht es seit Wochen schlecht, weil wir im Lockdown sind und die Angst andere zu töten durch unbewusste Anstecken ist enorm. Danke für dieses Video #rezo https://t.co/1hfOOTq8C8 — wortkrieg (@nachttraeglich) April 22, 2020

Ein anderer kritisiert das Video jedoch: “Beängstigend, wie #Rezo mit suggerierter Objektivität (vermutlich wieder) Millionen von Jugendlichen und Heranwachsenden erreicht und Wahlempfehlungen ausspricht.”

Beängstigend, wie #Rezo mit suggerierter Objektivität (vermutlich wieder) Millionen von Jugendlichen und Heranwachsenden erreicht und Wahlempfehlungen ausspricht. Schlimmer noch, beim durchlesen der Trends fällt auf: Unmut auf unser demokratisches System. — Julius Steuck 🧻 (@JuliusSteuck) April 22, 2020

Anzeige

RND/am