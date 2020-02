Youtube-Star Leeroy Matata fängt beim SWR an

Anzeige

Stuttgart. Youtube-Star Leeroy Matata spricht künftig auch für den SWR mit Menschen über ihre Schicksalsschläge. Für den 23 Jahre alten gebürtigen Bonner sei ein 30-minütiges Format unter dem Titel "Der Moment" in der ARD-Mediathek, auf Instagram und unter SWR.de/heimat geplant, kündigte SWR-Landessenderdirektorin Stefanie Schneider am Freitag in Stuttgart an.

Matata, der mit bürgerlichem Namen Marcel Gerber heißt, ist bekannt vor allem für Geschichten und Interviews mit Menschen, die ansonsten eher weniger im Fokus stehen. Auf der Online-Videoplattform Youtube produziert er für die beiden Kanäle "Leeroy Matata" und "Leeroy will's wissen". Seine Videos wurden bislang mehr als 100 Millionen Mal angesehen, die beiden Kanäle haben insgesamt mehr als 1,3 Millionen Follower. Das neue Format ist Teil der Pläne des SWR, mehr junge Menschen mit digitalen Angeboten zu erreichen.

RND/dpa