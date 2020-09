Anzeige

Es ist wieder soweit: Am Dienstagabend werden die Youtube Goldene Kamera Digital Awards verliehen. Linda Zervakis und Daniele Rizzo führen durch das Event, das im Youtube Space Berlin stattfindet. Mit dem Award werden Videomacher ausgezeichnet, die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälen nicht nur Millionen begeistern, sondern mit außerordentlicher Fantasie, herausragender Originalität und oft mit besonderem Mut die Menschen bewegen.

In der Kategorie “Best of Information” erhält Mai Thi Nguyen-Kim die diesjährige Auszeichnung. Die Jury sagt: “Eine Million Abonnenten hat ihr Youtube-Kanal maiLab, über sechs Millionen Abrufe ihr bekanntestes Video ‘Corona geht gerade erst los’: Wie keine andere schafft es Mai Thi Nguyen-Kim, wissenschaftliche Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen und so zu erklären, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen, worum es geht.“ Dabei wolle die 33-Jährige niemals beeinflussen, niemals Meinung lenken - für sie zählten Fakten und Haltung, so die Jury. „Und dank Mai Thi Nguyen-Kim und ihrem maiLab haben wir jetzt auch begriffen: Wissenschaft macht Spaß!”

Hier können die Youtube Goldene Kamera Digital Awards im Livestream verfolgt werden:

In der Kategorie “Best of Entertainment” hat sich die Jury, zu der unter anderem TV-Moderatorin Laura Karasek, Netz-Aktivistin Louisa Dellert sowie die Creator Freshtorge, Joseph DeChangeman, RobBubble oder Tomatolix gehören, für Tedros “Teddy” Teclebrhan als Preisträger entschieden: “Als Schauspieler, Sänger, Moderator oder Comedian: Teclebrhan begeistert in allen Rollen.“ Besonders jedoch glänze der 37-Jährige immer wieder auf seinem Youtube-Kanal: „Innerhalb eines Tages zum Beispiel wurde sein Musikvideo ‘Deutschland isch stabil’ dort über eine Million Mal angeklickt - ein schlauer Ohrwurm mit ganz viel Humor”, so die Begründung. Teclebrhans Figuren seien überraschend, unkonventionell und tiefgründig. „Kaum einer beherrscht das Spiel mit den Klischees besser als er - und bringt uns dabei so sehr zum Lachen.” Beide Gewinner werden im Livestream zu sehen sein.

Spannend bleibt, wer am Abend die goldenen Trophäen in den Kategorien “Best Newcomer”, “Best of Education & Coaching” sowie “Best Brand Channel” in Empfang nehmen kann. Den “Special Award” gewinnt in diesem Jahr “Dulsberg Late Night”, Weltstar Andrea Bocelli erhält den “Special Award International”.