Yesterwatch: Biothrill vom Feinsten – der moderne Sci-Fi-Klassiker „ReGenesis“

Anzeige

Anzeige

Viren und Bakterien, den winzigen Wimmlern, an die Homo sapiens vor Corona keinen Gedanken verschwendete (außer ihn plagte gerade eine Grippe), wurde in der kanadischen Serie „ReGenesis“ schon 2004 alle Aufmerksamkeit zuteil: Wesen, deren Kosmos nur unter dem Mikroskop sichtbar wird, die aber – das wussten die Wissenschaftler des North American Biotechnology Advisory Commission (NorBAC) – höchst gefährliche Menschheitsbedroher sind.

Science-Fiction in der Petrischale

In Toronto waren Dr. David Sandström (Peter Outerbridge, „Pure“) und sein Team vor 16 Jahre in der Sci-Fi-Serie spontanen Killermutation auf den ... nun ja, richtige Fersen waren an den Angreifern nicht zu erkennen. Ferner galt es, menschlichen Gottspielern in die Parade zu fahren, die die Mikroorganismen als Waffe benutzten oder christliche Spinner zu ernüchtern, die Jesus Christus klonen wollten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In der zweiten Staffel bekamen es die Jäger des unsichtbaren Feindes mit aggressiven HIV-Ablegern zu tun, mit BSE-Erregern, die bei befallenen Kindern einen sprunghaften Anstieg des IQ bewirkten und mit einer seltsamen Krankheit, von der nur Bewohner der New Yorker U-Bahn-Schächte befallen wurden. Sandströms Tochter Lilith übrigens wurde von Ellen Page gespielt, die drei Jahre später für die Titelrolle in Jason Reitmans Drama „Juno“ Oscar und Golden Globe erhielt, und zuletzt mit dem Part der Vanya in der Superheldenserie „The Umbrella Academy“ Erfolge feierte.

Die unglaublichen technische Möglichkeiten, mit denen die Leute bei NorBAC arbeiteten, die plötzlichen Eingebungen, die nur absolute Profis in TV-Serien haben können, dazu die cineastischen visuellen Mittel und die permanente Anwendung des fiesen, sich an den Zuschauer klammernden Cliffhangers zum Ende jeder Episode, erinnerten damals an Jack Bauers haarsträubende Abenteuer in der parallel laufenden Agentenserie „24“.

Eine der frühen Großtaten des Serienbooms

Anzeige

„ReGenesis“ bot wirkliche Welt-Science-Fiction-Dramen, die Lust auf mehr machten und war eine der frühen Bravourleistungen des derzeitigen Serienbooms. Per Internet und E-Mail wurde der Zuschauer als Mitgestalter aktiviert, das Spiel „ReGenesis Extended Reality“ eroberte eine begeisterte Fangemeinde, die bis heute höchst aktiv ist.

Indes: Nur vier Staffeln gab es, dann war unerklärlicherweise Schluss. Und in Deutschland wurden davon gerade mal die ersten beiden synchronisiert, liefen auf dem vom Massenpublikum eher gemiedenen Hochniveausender Arte und wurden in zwei DVD-Boxen gepackt, die immerhin in den Regalen auffielen, weil die Verpackungen wie Blutbeutel gestaltet waren.

Anzeige

Alles endete in Deutschland mit einer Folge, die irritierenderweise „The End“ hieß und in der es eine riesige Explosion gab, mit der ein Selbstmordattentäter das NorBAC-Labor in die Luft sprengte.

Im August 2015, sieben Jahre nachdem man die deutschen Fans in der Luft hatte hängen lassen, wurde die dritte Staffel veröffentlicht – ausschließlich auf DVD, im November darauf folgte Staffel vier. Der Angriff auf NorBAC hatte, wie man aus den nicht synchronisierten, aber mit ansprechenden deutschen Untertiteln versehenen Episoden erfuhr, acht Mitarbeiter der Agentur das Leben gekostet.

Und Held Sandström war schwer traumatisiert, dafür aber noch angriffslustiger als zuvor – und immer wieder nur eine Handbreit von der Schnapsflasche entfernt, die er als trockener Alkoholiker nicht anrühren durfte.

Anzeige

Serienheld mit Selbstentflammer im Körper

Weil der neue Wissenschaftsberater der US Regierung (ein entzückend feister Geraint Wyn Davies) Milliardenkürzungen organisieren musste, standen die ungeliebten kanadischen Besserwisser in Staffel drei schon bald auf dem Prüfstand. Mitten im Stress um den Erhalt der Arbeitsplätze wurden die NorBCer zu einem neuen Fall gerufen: Ein Labor hatte gebrannt, Brandauslöser waren die Laboranten selbst gewesen, und der Mikroorganismus, der die Selbstentzündung verursacht hatte, fand sich bald auch im Körper von Sandström wieder. Die Zeit lief, der Zuschauer lief mit. Bingewatching war unvermeidlich. Nur noch eine Episode vor dem „Müde bin ich, geh zur Ruh!“ Und dann noch eine. Man hatte nicht die geringste Ahnung, warum Arte gerade diese Serie fallen gelassen hatte.

„ReGenesis“ bannt einen heute noch – nicht nur, weil mit den unverhofftesten Fährnissen des Lebens gethrillt wird: mit Amokviren, die Mensch und Tier durchdrehen lassen, Magnetbakterien, die die Platinen der Welt mit einem zerstörerischen Bioschleim bedecken, Anthraxfreisetzungen während eines Waldbrands in British Columbia und – ein Seitenhieb gegen Kreationisten und sonstige christliche Fundamentalisten pro Staffel musste sein – einer nur vorläufig unerklärlichen jungfräulichen Menschenzeugung.

Das „Personal“ als Erfolgsgeheimnis von „ReGenesis“

Und auch der große Storybogen mit dem großen unbekannten Megaschurken, der Sandström bis zum Staffelende seine unheimlichen Smiley-Botschaften schickt, war nicht das Geheimnis des Erfolgs. Sondern das Personal, das – wie bei allen wirklich guten Seriendramen – eben mehr war, als eine Versammlung von Handlungstreibern.

Die junge Bioinformatikerin Mayko Tran (Mayko Nguyen) etwa hatte bei dem Angriff auf NorBAC ein Bein verloren, was ihr im Privatleben nachhaltig zusetzte. Und der liebenswerte Biochemiker Bob Melnikov (Dmitry Chepovetsky), eh schon mit Asperger geschlagen, verlor nach und nach sein Augenlicht an den Grünen Star. Der schwule Genetiker Carlos Serrano (Conrad Pla) schließlich wurde massiv mit seiner Vergangenheit als Hetero konfrontiert, ein Motiv, dessen Dominanz 2015 Hinweis auf das wahre Alter der Staffeln war. Ein anderer war, dass Sandström seine jähen Eingebungen noch wie zu Einsteins Zeiten mit Kreide krakelte.

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Und warum endete diese fantastische Serie 2007 nach nur vier Staffeln? Weil sie mit ihren religiösen Watschen am Ende zu gewagt war für den wichtigen US-Markt? Weil die arroganten Ahornblättler den US-Brüdern im Süden allerhand Böses unterstellten – von verbrecherischen Pharmaunternehmen bis zur Torpedierung seriöser Wissenschaft durch bornierte US-Politiker?

Die „ReGenesis“-Macher gingen großzügig mit Storys um

Alles Verschwörungstheorien. Wahrscheinlich war einfach nur deshalb Schluss, weil man mit den Storys spendabel gewesen war. Woraus die sparsamen Macher von „24“ eine komplette Staffel gestrickt hätten, war in „ReGenesis“ gerade mal Gegenstand von zwei, drei Episoden.

Nach 52 Folgen war der Feind in der Petrischale zwar nicht erledigt. Aber man hörte auf, ihn zu bemühen, als es am schönsten war.

„ReGenesis“, (2004–2008) auf DVD, 52 Episoden in vier Staffeln, von Christina Jennings, mit Peter Outerbridgem Maxim Roy, Ellen Page, Wendy Crewson.