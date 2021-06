„WWM“-Jubiläum: Evelyn Burdecki überrascht Günther Jauch in der Show

Anzeige

Anzeige

Die beliebte Quizsendung „Wer wird Millionär?“ (RTL) feiert ihre 1.500. Folge. Moderator Günther Jauch (64) erwartet zu dieser besonderen Ausgabe am Donnerstag um 20.15 Uhr eine Überraschungsshow – über den Ablauf der Sendung hat die Redaktion ihn nicht informiert. Deswegen ist er auch nicht vorbereitet, als plötzlich die frühere „Dschungelkönigin“ Evelyn Burdecki (32) das TV-Studio betritt und sich auf den Ratestuhl setzt.

Frage mit Kebekus-Wortspiel

Doch gleich bei der ersten Frage mit einem Wortspiel zur Komikerin Carolin Kebekus hapert es. „Steht die Kebekus auf das männliche Geschlecht, gefallen der ...“, lautet der Satz, den Burdecki mithilfe von vier Antwortmöglichkeiten vervollständigen muss.

Anzeige

Die Optionen: „Piek Könige“, „Hertz Damen“, „Caro Buben“ und „Kroiz Asse“. Burdecki wählt den Publikumsjoker – 100 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer tippen richtig auf „Caro Buben“. So klettert Burdecki von einem auf 5 Euro.

Anzeige

Insgesamt nutzt die Realitydarstellerin am Donnerstagabend alle ihre Joker, um in die zehnte Runde zu gelangen. Schlussendlich gewinnt sie 15.555 Euro: Das Preisgeld spendet Burdecki für den Bau von Brunnen im Senegal in Westafrika.