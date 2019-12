Wunde am Kopf: Kai Pflaume verletzt sich bei Dreharbeiten

Anzeige

Hamburg. Eine ordentliche Wunde am Kopf hat Kai Pflaume sich bei aktuellen Dreharbeiten zugezogen. Der Moderator teilt ein entsprechendes Foto bei Instagram.

Darauf zu sehen ist der 52-Jährige mit einem bösen Gesichtsausdruck, an seiner Stirn sind zwei deutliche Kratzer und eine kleine Beule zu erkennen. Dazu schreibt er: "An Tagen wie diesen. Ich hatte heute einen harten Kampf mit einem Türrahmen im Studio und habe diesen knapp verloren. Ihr seht hier jetzt nur, was ich an Kampfspuren davon getragen habe."

Den Hashtags nach zu urteilen, ist das Unglück bei der Aufzeichnung zur "ARD"-Show "Wer weiß denn sowas?" passiert. Unter den Kommentaren wünschen ihm hunderte Follower eine Gute Besserung, viele von ihnen reagieren auf seinen durchaus lustigen Post humorvoll zurück: "Kai wie kann das sein, der arme Türrahmen", schreibt ein User. Ein anderer fragt: "Konnte der Türrahmen gerettet werden?" Noch einer meint: "Uhhhh - das du immer mit dem Kopf durch die Wand musst."

RND/ce