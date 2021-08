WSMDS: Bastian Pastewka begeistert als Showmaster - und bringt Chaos-Sekretärin “Regine” zurück

Anzeige

Berlin. Die Show ist erst wenige Minuten on Air, da sorgt Bastian Pastewka schon für schmelzende Herzen seiner Fernsehkolleginnen und -kollegen. „Meine TV-Seele möchte Dich innig umarmen, @pastewka!”, twittert beispielsweise Moderator Daniel Boschmann am Abend. Katrin Bauerfeind schwärmt: „Das, was @pastewka an Unterhaltung auf’s Showparkett schmeißt, mit so viel Herz und Hingabe, das rührt einen zu Tränen.” Es sei „so schön, wenn jemand Fernsehen so kann und liebt, wie man’s eigentlich gar nicht mehr hat.”

Pastewka, bekannt als Fernseh-Nerd vor dem Herrn, ist am Dienstagabend Moderator der Pro-Sieben-Show „Wer stiehlt mir die Show?”. Bei der Sendung treten verschiedene prominente Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an - der Sieger oder die Siegerin gewinnt die Moderation der nächsten Ausgabe. Pastewka, Sieger der vergangenen Sendung, hat am Dienstagabend seinen großen Auftritt aus Show-Moderator - und liefert fulminant ab.

Schon das Opening der Quiz-Sendung sorgt bei Fans für Begeisterung - denn eigens für das Format bringt Pastewka eine kleine Fortsetzung seiner inzwischen beendeten Amazon-Sitcom „Pastewka” zurück. Zunächst klimpert die bekannte Titelmelodie der Serie, dann taucht Chaos-Sekretärin „Regine” im Bild auf, gespielt von Sabine Vitua. Pastewka selbst läuft in der Szene an seiner Villa in Köln-Marienburg vorbei und beschwert sich wie gewohnt am Telefon.

Erinnerungen an Kult-Serie

Die „Pro-Sieben-Kiste” laufe „völlig aus dem Ruder”, „Regine” solle ihn da raus holen, poltert Pastewka in gewohnter Manier. „Warum hast du mir denn nicht gesagt, dass ich da die ganze Sendung moderieren muss?” „Regine” nippt wie gewohnt an ihrem Drink und kontert teilnahmslos: „Na und? Ist doch nichts dabei.”

Doch Pastewka gibt nicht auf: Seine Serienfreundin „Anne” solle ihm ein Attest schreiben - „ich kann ihre Unterschrift. Aber du holst mich da heute noch raus.” Doch die Sekretärin spielt nicht mit, wie immer. Am Ende steht Pastewka auf der Straße und schreit verzweifelt in den Himmel.

Auf Twitter löst der Clip Begeisterung aus: „Bestes Intro, Pastewka! Darauf einen Drink mit Regine”, schreibt beispielsweise einer. Andere schwelgen in Erinnerungen an die einstige Kult-Serie.

„Peter Frankenfeld wäre stolz auf dich”

Kurz darauf beginnt die ungewöhnliche Quiz-Show: Pastewka tritt in Smoking und Fliege auf und singt den Song „Applaus Applaus” - umringt von Tänzerinnen mit großen, weißen Fächern. Ein Fernsehorchester begleitet ihn. Auch Pastewkas Kult-Figur „Wolfgang” hat einen kurzen Auftritt, zumindest sein Dialekt: „Hier ist was los, Freunde.” Als Quiz-Kandidaten und -kandidatinnen sind neben Joko Winterscheidt auch Shirin David und Teddy Teclebrhan dabei. Als Wildcard-Gewinnerin kämpft die die 30-jährige Laura aus Hamburg um den Sieg.

In den folgenden Minuten liefert Pastewka eine Hommage an das Fernsehen der frühen Jahre ab, moderiert die Quiz-Show als hätte er nie etwas anderes gemacht und macht sogar aus den mäßig unterhaltsamen Witze von Joko Winterscheidt noch einen Lacher. „Peter Frankenfeld wäre stolz auf dich”, schreibt ein Twitter-User.

„Liebevolle Hommage an das Fernsehen von früher”

Nicht nur Fernseh-Kolleginnen und -kollegen applaudieren dem Schauspieler in den sozialen Netzwerken zu. Der Autor Matthias Kalle schreibt beispielsweise: „Was @pastewka da gerade auf @ProSieben veranstaltet, ist eine Liebeserklärung an die deutsche Fernsehunterhaltung der vergangenen 50 Jahre. Und vielleicht wird es der Höhepunkt. Verneigung, Bastian Pastewka.” Frederic Servatius schreibt: „Dank @pastewka schon jetzt die beste Ausgabe von #WSMDS. Liebevolle Hommage an das Fernsehen von früher.”

Die Twitter-Nutzerin @kaeptnlisbeth findet: „Bastian Pastewka hat das Potential dieser Show auf einem komplett neuen Level ausgeschöpft. Glaube selbst Joko war nicht bewusst wie viel die Show eigentlich noch kann. Find den Moderatorenwechsel mega gut gelungen und umgesetzt, und super wichtig fürs Original Handschlag.” Andere fordern: „Gebt den Mann eine eigene Show!”

Im Vorfeld hatte Pastewka großmütig angekündigt: „Ich bin hier, um dieser Show die nötige Klasse zu geben, die sie mit ihrem aktuellem Moderator Joachim Winterscheidt leider niemals haben wird.” Wo er recht hat, hat er recht.