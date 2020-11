Wissenschaftler erforschen “Game of Thrones”: Sozialgefüge als Erfolgsgarant?

Anzeige

Es wimmelt nur so. George R. R. Martins Bücher zur Serie „Game of Thrones“ sind ziegelsteinschwere Brocken, in deren Welten um die 2000 Figuren unterwegs sind. Dem Autor der Geschichte der Stark-Familie aus dem Norden und der tückischen Lennisters in Königsmund, den sieben Königreichen, die um den Eisernen Thron kämpfen, und den Weißen Wanderern und ihrem Heer der Toten hat alles so lebendig geschildert, dass seine unvollendete Saga zu den erfolgreichsten Fantasy-Erzählungen überhaupt gerechnet wird.

Mit der Serie vergrößerte sich der Erfolg der Bücher

Erst recht, seit HBO vor nunmehr auch schon wieder neun Jahren mit „Game of Thrones“ eine aufwändige Serienadaption auf die Bildschirme der Welt schickte, die sich schon nach kurzem den Ruf der „besten Serie aller Zeiten“ erspielt hatte.

Englische und irische Wissenschaftler glauben nun, die Ursache für die Popularität von Martins Schöpfung herausgefunden zu haben. Die Menge und die Tiefe der sozialen Kontakte in den Romanen seien vergleichbar mit denen, die Menschen im wirklichen Leben pflegten. Das gab das Team um den Mathematiker Ralph Kenna von der Universität von Coventry bekannt.

Weil diese Balance zwischen Fiktion und Wirklichkeit herrsche, sei es relativ einfach, sich in die durchaus komplexe Handlungsstruktur einzufinden. So ist es in dem Wissenschaftsblatt „Proceedings of The National Academy of Sciences“ (PNAS) zu lesen, wie jetzt „Deutschlandfunk.de“ berichtete. Diese Ausgewogenheit dürfte auch den Erfolg der Fernsehserie beflügelt haben.

Die Forscher untersuchten demnach die immer noch unvollendete literarische Vorlage mithilfe von Netzwerkanalysen und mathematischer Verfahren und entdeckten die Übereinstimmung des Fantasy-Sozialgefüges mit dem der wirklichen Welt.

Auch ein Grund: Viele Figuren hatten schon Gesichter

Dass die Bücher nach dem durchschlagenden Erfolg der Serie von David Benioff und D. B. Weiss nach dem Start der Serie ihr Lesepublikum drastisch erweitern konnten, liegt aber vielleicht auch daran, dass die Zuerst-Seher in der Unmenge von Charakteren der Bücher einer nicht unbeträchtlichen Zahl bereits ein Gesicht zuweisen konnten. Die Khaleesi sieht vor dem inneren Auge des Lesers aus wie Emilia Clarke, Tyrion Lennister wie Peter Dinklage und Brienne von Tarth wie Gwendoline Christie.

Was normalerweise als ärgerliche Bevormundung der Fantasie begriffen wird, war bei den „Lied von Eis und Feuer“-Romanen eine wichtige Stütze, um in der Figurenflut nicht den Überblick zu verlieren. Und, bei aller Übereinstimmung im sozialen Bereich: Eine überwiegende Mehrheit von Martins Figuren würde man nicht in seinem eigenen privaten Umfeld haben wollen.