Wirbel um das Dschungelcamp: Wird die Show wegen Corona abgesagt?

Wegen der Corona-Pandemie wurde das Dschungelcamp (RTL) schon von Australien in ein Gruselschloss nach Wales verlegt. Wie „Bild“ nun berichtet, soll die Show wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. RTL-Chef Jörg Graf dementiert die Gerüchte aber. In einem Bericht von „RTL“ wird Graf zitiert: „Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden. Die aktuelle Coronalage zwingt uns tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen.“

Die anstehende Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sollte wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nicht – wie gewohnt – im australischen Dschungel, sondern im alten Schloss „Gwrych Castle“ in Wales gedreht werden, hieß es Ende September.