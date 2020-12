„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“: Trailer zeigt erste Szenen der Amazon-Serie

Anzeige

Berlin. Erste Szenen aus der Amazon-Neuverfilmung des Drogendramas „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ sind jetzt in einem Trailer zu sehen. Hauptdarstellerin Jana McKinnon albert als Christiane F. mit einer Teenager-Clique in einem West-Berliner U-Bahn-Waggon herum und macht in der Szene-Disco „Sound“ Party. Aber auch das Spritzen von Heroin und das Drogendelirium sind in den gut 40 Sekunden mit Ausschnitten zu sehen. Die Alptraumszenen erinnern an den Look des Danny-Boyle-Films „Trainspotting - Neue Helden“ von 1996.

Ab 19. Februar zeigt Amazon Prime Video „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ als Serie. Federführende Autorin ist Annette Hess („Weissensee“). Regie führt Philipp Kadelbach („Parfum“).