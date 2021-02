„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“-Star Jana McKinnon: „Rausch befriedigt die ganz tiefen Urbedürfnisse“

Anzeige

Berlin. Sie ist Christiane F. – mit all ihren Höhenflügen und tiefen Fällen. Die 22-jährige Schauspielerin Jana McKinnon spielt in der Amazon-Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ die Hauptrolle der 14-jährigen Christiane, die erst heroinabhängig wird, sich dann prostituiert und schließlich einen Weg aus dem Drogensumpf sucht. Mit RND-Redakteurin Geraldine Oetken spricht sie über Drogenerfahrungen, Freundschaft und darüber, warum die verstörende Geschichte noch heute relevant ist.

Wie haben Sie das erste Mal von Christiane F. gehört?

„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ ist so ein Mysterium, mit dem man aufwächst, auch wenn man gar nicht das Buch gelesen hat oder den Film von 1981 gesehen hat. Ich habe es selbst zum ersten Mal gelesen, als ich im Frühling 2019 gerade frisch nach Berlin gezogen bin, weil es mit der Stadt zu tun hat. Tatsächlich wurde ich dann zwei Wochen später zum Casting eingeladen.

Christiane Felscherinow, die als Jugendliche in den 70er-Jahren heroinsüchtig wurde, ist eine echte Person: Hatten Sie mit ihr für die Vorbereitung Kontakt?

Zu ihr nicht, aber zu Horst Riek, einem der Journalisten, die ihre Geschichte veröffentlicht haben. Der hat mir erzählt, dass die beiden damals fast keinen Verlag für das Buch gefunden hätten, weil niemand die Geschichte für relevant genug hielt. Und er hat auch gesagt, dass ich eine gewisse Ähnlichkeit mit ihr habe. Das war für mich das schönste Kompliment.

Wenn Christiane F. wieder und wieder zum Heroin greift, beschleicht einen als Zuschauer ein extrem beklemmendes Gefühl. Wie ging es Ihnen denn beim Dreh?

Es war eine große Herausforderung, diese Fülle an Szenen zu spielen und da trotzdem immer offen und durchlässig zu bleiben, aber eine schöne Arbeit.

Auch als Sie Christiane F. gespielt haben, wie sie zum ersten Mal mit einem Freier mitgeht? Haben Sie sich da nicht unwohl gefühlt?

Nein. Wir alle hatten ein wahnsinnig tolles Team. Die sind so wertschätzend mit uns umgegangen, dass es gar keinen Raum gab für Situationen, in denen man sich unwohl fühlt. Tom Lass hat den ersten Freier von Christiane F. gespielt. Das war fast witzig, weil wir uns eine Art Spaß aus der Szene gemacht haben.

Sie kommt in der Serie mit ihren 14 Jahren sehr lolitahaft daher. Sie zeigt sich wie eine erwachsene Frau, lässt Reize spielen, die sie noch gar nicht haben kann. Kann man das heute noch so machen?

Sich auszuprobieren, seine Grenzen auszutesten – das gehört für mich ganz normal zur Pubertät.

Und wie konnten Sie die Drogenerfahrungen nachvollziehen?

Ich habe recherchiert, Dokus und Filme geguckt, mich im Internet herumgetrieben. Ich wollte wirklich alles wissen. So ein Rausch befriedigt die ganz tiefen Urbedürfnisse. Angeblich so, als wäre man zurück im Mutterleib. Mit diesen Bildern kann ich dann auch emotional etwas anfangen.

Haben Sie auch eigene Erfahrungen?

Mit Drogen habe ich keine Erfahrungen. Aber ich habe sehr früh begonnen, in Clubs zu gehen. Das hat mich total gereizt, aber ich war da meistens nüchtern unterwegs – und damit meistens die Einzige.

So einen Rausch und Kontrollverlust kennen Sie damit also nur aus der Recherche.

Ich habe mich so viel damit beschäftigt, dass ich sogar angefangen habe, davon zu träumen. Einmal habe ich im Traum an meinem ganzen Körper physisch gespürt, wie sich das Heroin darin ausbreitet. Alles war extrem schön und warm. Im selben Traum habe ich aber auch den Entzug gemacht und die Schmerzen gespürt und war nach dem Aufwachen total platt. Fürs Drehen konnte ich dann aber darauf zurückgreifen.

Heroin spielt heute nicht mehr so eine große Rolle – ist das Thema damit passé?

Drogen werden immer eine Rolle spielen, wenn es sie gibt. In Deutschland ist Heroin nicht mehr so eine große Sache wie damals, durch Christiane F.s Geschichte wurde viel Aufklärung betrieben. Aber die USA stecken mitten in einer Opiatkrise. Es gibt eine Industrie, die davon lebt, dass Menschen von verschreibungspflichtigen Medikamenten abhängig gemacht werden. Drogen sind nach wie vor ein Riesenproblem – und wurden kommerzialisiert.

Die Geschichte von Christiane F. ist mehr als 40 Jahre alt. Inwieweit kann „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ heute noch relevant sein?

Diese Themen, die da behandelt werden, sind sehr universell. Sich das erste Mal zu verlieben, Sex zu haben, in den Club zu gehen, einen Rausch zu haben. Ganz schön viele erste Male. Damit haben Jugendliche früher wie heute zu tun.

Die Serie lebt auch von der engen Freundschaft der Hauptdarsteller. Wie kamen Sie privat am Set miteinander aus?

Meine Kollegen waren echt das größte Geschenk, das man hätte haben können. Das sind alles gute Freunde von mir geworden. Wenn beim Dreh bei einem die Kraft weg war, haben dann die anderen mitgezogen. Wir sind alle ganz unterschiedlich, aber akzeptieren uns wirklich so, wie wir sind. So etwas habe ich in einer Gruppe noch nie so erlebt. Das ist schön.