Wintereinbruch mitten im Winter: „Extra 3“-Video wird wieder zum Hit

Anzeige

Anzeige

Extremes Winterwetter mit Schnee und Eis sorgt seit Tagen in großen Teilen Deutschlands für Probleme, es ist auch in vielen Medien eines der beherrschenden Themen. Passend zum Anlass hat das NDR-Satiremagazin „Extra 3″ ein Video neu bei Youtube veröffentlicht, das sich nicht ganz ernst der medialen Berichterstattung über den typischen deutschen Winter widmet. Und das ist erneut zum Klickhit bei Youtube geworden.

„Wintereinbruch mitten im Winter!“ heißt der als „Extra 3 extra“ angekündigte, gut dreiminütige Clip. „Die Temperaturen in den Minusgraden, teilweise sogar unter null, an einigen Orten liegt sogar Schnee“, sagt die Moderatorin mit ernster Miene. Weiter geht es mit Berichten über den Krisenstab der Bundesregierung, der in Berlin tage und darüber diskutiere, den Winter aus der Euro-Zone auszuschließen.

Anzeige

„Extra 3″: Schal und Mütze helfen beim Wintereinbruch

Anzeige

Ein Meteorologe erklärt dann, dass Winter „ein hochspannendes Wetterphänomen“ sei, das es alle zwölf Monate geben könne, manchmal sogar einmal pro Jahr. Es folgen Schalten in die schneefreie Hamburger Fußgängerzone, wo sich Menschen in T-Shirts empört äußern. Warme Kleidung sei der beste Schutz vor der Kälte, zitiert der Meteorologe im Studio dann russische Klimaforscher und stellt drei „Prototypen“ vor: Schal, Handschuhe und Mütze. Abschließend kündigt die Moderatorin noch den folgenden Talk mit Günther Jauch an, Thema: „Ist es nachts wirklich kälter als draußen?“

Das am Montag neu bei Youtube veröffentlichte Video wurde bislang über 270.000-mal aufgerufen.