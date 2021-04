„Mach et joot, Willi!“: Sat.1 erinnert mit Gedenktafel an Willi Herren

Anzeige

Nach dem Tod von Schauspieler Willi Herren hatte Sat.1 die weitere Ausstrahlung der Show „Promis unter Palmen“ gestoppt, die verbliebenen Folgen werden nicht mehr gezeigt. Am Montag um Punkt 20.15 Uhr gedachte der Sender dem Reality-TV-Star allerdings noch einmal – in Form einer Gedenktafel. „Mach et joot, Willi! Wir werden dich sehr vermissen, du hast das Fernsehen geliebt und das Fernsehen dich!“, stand neben einem Schwarzweißfoto des verstorbenen TV-Stars.

In sozialen Medien gab Sat.1 am Abend auch die Gewinnerin der „Promis unter Palmen“-Staffel bekannt: Giulia Siegel. „Ohne Willi an meiner Seite hätte ich diese Show niemals geschafft. Deshalb möchte ich meinen Sieg von Herzen Willi und seiner Familie widmen. Er war mein Fels und mein Kraftort“, wird Siegel von Sat.1 zitiert. Zweite wurde dem Sender zufolge Katy Bähm.

Sat.1 zeigt Filme statt „Promis unter Palmen“

Statt „Promis unter Palmen“ zeigte Sat.1 am Montag den Film „Vier gegen die Bank“ mit Til Schweiger (57), Matthias Schweighöfer (40), Michael Bully Herbig (52) und Jan Josef Liefers (56). Am 3. Mai sind Til Schweiger und Matthias Schweighöfer in der Actionkomödie „Hot Dog“ zu sehen.

Schon vor dem Tod des beliebten TV-Stars hatten schwulenfeindliche Beleidigungen durch Marcus Prinz von Anhalt für Empörung gesorgt. Sat.1 hatte die Szenen in der ersten Folge der Reality-TV-Show unkommentiert gezeigt, was für scharfe Kritik gesorgt hatte. Weitere Folgen sollten daraufhin nur in gekürzter Form ausgestrahlt werden.

Herren war am vergangenen Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion hat keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung ergeben.