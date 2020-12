Wiener „Tatort“: Ermittlungen im Elend des Obdachlosenmilieus

Anzeige

Wien. Ein bisschen frischer Wind kann nicht schaden. Vor allem bei einem „Tatort“-Duo, das schon zehn Jahre zusammen ermittelt. Während Bibi Fellner (Adele Neuhauser) auf 25 gemeinsame Einsätze kommt, ist der neue ORF-„Tatort“ „Unten“ (20. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten) sogar schon Moritz Eisners (Harald Krassnitzer) 49. Fall. Keine Sorge, die beiden bleiben den Krimifans weiter erhalten – allerdings verlässt ihr Assistent und Sidekick Fredo Schimpf (Thomas Stipsits) nun das Team.

Was recht schade ist, da seine knappen bodenständigen Bemerkungen oft für die nötige Lockerheit bei den Ermittlungen gesorgt haben. Richtig mutig dagegen ist die Entscheidung diesmal gleich drei „Tatort“-Debütanten zu verpflichten: Regisseur Daniel Prohaska, Sohn des renommierten österreichischen Filmemachers Andreas Prohaska („Spur des Bösen“), und die Autoren Thomas Christian Eichtinger und Samuel R. Schultschik, die bisher für eine Comedy-Reihe gearbeitet haben.

Comedy, Spaß und Tollerei sind im aktuellen Fall freilich die Ausnahme, und selbst die Sticheleien zwischen Bibi und Moritz sind rar. Leider. Allerdings macht das auch Sinn in einem Krimi, der nach ganz unten in die Wiener Gesellschaft führt – ins Elend des Obdachlosenmilieus, zu Menschen, die keiner vermisst, wenn sie plötzlich verschwunden sind. Zu ihnen zählt die Sackerl-Grete (Inge Maux), eine verwirrte Frau, die genau beobachtet, der aber keiner richtig zuhört. Oder das freakige Pärchen Indy (Michael Steinacher) und Tina (Maya Unger), die beide auf der Straße leben und eines Tages ihren Freund Gregor tot auffinden.

Ermittlungen im Heim für Obdachlose

Als Bibi und Moritz am Tatort erscheinen, spricht erstmal alles für einen Routinefall, also für einen tödlichen Streit im Obdachlosenmilieu. Ein Fall, wie er in einer Großstadt wie Wien öfter vorkommt. Doch manche Dinge sind seltsam. So finden die Ermittler große Mengen an Psychopharmaka. Und an der Kleidung des Toten Spuren von Crystal Meth. Außerdem ist der Tote ein alter Bekannter von Bibi. Er hat vor seinem sozialen Absturz recht erfolgreich als Journalist gearbeitet, ist sogar lange Zeit ihr Informant gewesen, bis seine Geschichten immer verwirrender wurden, und sie den Kontakt abbrach.

Kurz vor seinem Tod ist er dann noch einmal bei Bibi aufgetaucht, hat von einer großen Sache fabuliert. Sie hatte das nicht ernst genommen und ihn weggeschickt. Genau das beschäftigt nun die beiden Kommissare. Sie kommen in ein Heim für Obdachlose, wo Gregor oft unterschlüpfte. Sie sprechen mit dem Leiter (Michael Pink), einem etwas zu alerten Typ. Und mit der Ärztin (Jutta Fastian), die die Heiminsassen vor ihrer Unterbringung untersucht. Und sie erfahren bei Gesprächen mit Menschen aus dem Milieu von Obdachlosen, die spurlos verschwanden.

Ein Krimi, der nach ganz unten in die Wiener Gesellschaft führt

Langsam, ja sehr langsam und erst gegen Ende nimmt der vermeintliche Routinefall dann eine überraschende Wendung. Und dabei kommen die Ermittler einem Riesenskandal auf die Spur, einem unmenschlichen Verbrechen, wie man es sich lieber nicht vorstellt. Aber möglich scheint es durchaus – unter Menschen, die ganz unten sind und die keiner vermisst.

Diese wirklich triste Geschichte wird erstaunlich spannend erzählt, obwohl der Film nicht besonders temporeich inszeniert ist, auch Längen hat und manches doch arg schwarz-weiß gezeichnet ist. Und bei den Milieuschilderungen verzichtet der Film tatsächlich beinahe völlig auf Klischees, bis auf die erwähnte Sackerl-Grete. Selbst die Sorgen und Ängste der Obdachlosen werden dem Zuschauer gut vermittelt. Dass dieser „Tatort“ dann angesichts des gezeigten bedrückenden wie alltäglichen Elends auf die sonst üblichen Witzeleien verzichtet hat, versteht sich fast von selbst. Und so ist auch dieser Wiener-Fall zwar kein herausragender, aber ein guter und auch packender Krimi. Ohne Schmäh zwar, aber mit sehr viel Sozialkritik.

„Tatort: Unten“, ARD, mit Harald Krassnitzer, Adele Neuhauser, Inge Maux