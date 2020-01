Wiedersehen beim “Bachelor”: Eine Kandidatin kannte Sebastian Preuss schon

Anzeige

In der ersten "Bachelor"-Folge mit Sebastian Preuss bekam Kandidatin Denise-Jessica (26) vorab eine Rose - wie der "Bachelor" kommt sie aus München, außerdem haben beide am gleichen Tag Geburtstag. Und auch in Folge zwei der Kuppelshow (läuft 15.1., 20.15 Uhr bei RTL) widmet sich der 29-Jährige der Kandidatin: Nach einem Gruppendate darf Denise-Jessica noch allein Zeit mit ihm verbringen. Die beiden unterhalten sich nett, mehr passiert nicht. (Achtung, Spoiler!)

Erst in der Nacht der Rosen bittet Denise-Jessica den Rosenkavalier noch mal zum Einzelgespräch - und eröffnet ihm dann, dass die beiden sich schon vor der Show mal getroffen haben. Unangenehm: Sebastian Preuss kann sich nicht daran erinnern. Erst als Denise-Jessica ihm auf die Sprünge hilft, werden die Erinnerungen langsam wieder wach. "Wir waren schon mal am Eisbach, da hast du eine damalige Freundin von mir gedatet", sagt sie. Der "Bachelor" guckt immer noch ratlos, bis die Kandidatin weiter ausführt und den Namen ihrer Freundin nennt. "Da war ich auch und lag neben ihr mit meinem damaligen Date", so die 26-Jährige.

Kandidatin Denise-Jessica kannte Sebastian Preuss schon vor der Show. © Quelle: TVNOW

Sebastian Preuss datete eine Freundin von Denise-Jessica

"War dir das schon von Anfang an bewusst?", fragt Sebastian Preuss die sportliche Blondine. Sie nickt: "Gestern hast du mir eigentlich schon die Möglichkeit gegeben, das zu sagen, aber da habe ich mich dann doch nicht getraut." Nun bleibt nur noch die Frage offen, ob das die Situation für die beiden ändert. "Also für mich ist es kein Problem, wenn es für dich kein Problem darstellt. Immerhin war es ja deine Freundin", meint der "Bachelor" pragmatisch. "Alles gut", befindet Denise-Jessica. Ihre Liebesgeschichte kann also weitergehen - Preuss gibt ihr deshalb am Ende der Sendung natürlich auch eine Rose.

RND/hsc