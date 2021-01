„Wie rassistisch bist Du?“: ARD-Reihe zu Alltagsrassismus startet

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Die ARD nimmt sich in einer dreiteiligen Reihe dem Thema Alltagsrassismus an und wirft die Frage nach der rassistischen Einstellung eines jeden Einzelnen auf. Ab Montag gibt es dazu in der ARD-Mediathek Experimente zur Frage „Wie rassistisch bist Du?“ zu sehen. Vorher wird sie in den sozialen Netzwerken der ARD thematisiert. „In Diskussionen und Experimenten wird den vielen Erscheinungsformen des alltäglichen Rassismus nachgespürt“, teilte der Sender am Freitag mit.

Keiner ist frei von Vorurteilen

Zudem greifen das NDR-„Kulturjournal“ (Montag, 22.45 Uhr) und „Tagesschau24“ das Thema auf. In einem als „lebendige Statistik“ bekannten Experiment verteilen sich Teilnehmer je nach Beantwortung von persönlichen Fragen im Raum und diskutieren ihre unterschiedlichen Standpunkte. Dabei werde deutlich, wie Hautfarbe sich nicht einfach ignorieren lasse, kaum einer frei von Vorurteilen sei und es in einer „weißen“ Mehrheitsgesellschaft nur bedingt Chancengleichheit gebe, teilte der Sender mit.