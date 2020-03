Anzeige

Am Dienstagnachmittag wurde auf dem Youtube-Channel des NDR-Formats “Strg_F” ein Video namens “Joko und Klaas: So faken sie ihre Videos” hochgeladen, das sich mit mehreren Einspielfilmen für diverse TV-Shows von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beschäftigt. Darin wird anhand mehrerer Beispiele der Einsatz gecasteter Laiendarsteller nachgewiesen. Auch Darstellungen von Ereignissen sind grob verkürzt oder offenbar gescripted.

Die beiden Reporter Gunnar Krupp und Han gehen der Frage nach, wie fake Joko und Klaas sind. “Die Filme sind natürlich nur so geil, weil die uns glauben lassen, dass alles real ist”, erläutert Krupp. Immer wieder werde in den Einspielfilmen betont, wie authentisch die Herausforderungen sind. “Was aber, wenn die Filme nicht echt sind?”, fragt Reporter Han. “Dann wäre es auch nicht witzig”, lautet die Schlussfolgerung von Krupp.

“Duell um die Welt”: Sophia Thomalla auf Helikopter-Sprung vorbereitet

Die ersten neun Minuten des fast halbstündigen Videos beschäftigen sich mit einem Helikopter-Sprung von Sophia Thomalla in der TV-Show “Das Duell um die Welt”. Angeblich weiß die Moderatorin und Schauspielerin nicht, was auf sie zukommt. Doch die beiden Reporter beweisen das Gegenteil. Auf der Facebook-Fanseite von HeliForce sieht man zwei Fotos, auf denen Thomalla auf den Sprung vorbereitet wird.

Auch wurde der Einspieler in zwei Teilen gedreht: Der erste, der in Nizza spielt bereits im Juni letzten Jahres, der zweite dann im September in Ungarn. ProSieben hätte zwar eingeräumt, dass an mehreren Tagen gedreht wurde, aber ob Thomalla eingeweiht war, beantworten sie laut den beiden Reportern nicht.

Ballonfahrt von Edin Hasanovic war ein Fake

Im zweiten Einspielfilm sieht man den Schauspieler Edin Hasanovic, der angeblich ganz alleine einen Heißluftballon landen muss, nachdem der Pilot und der Kameramann mit einem Fallschirm angeblich aus dem Korb gesprungen sind.

Die Ballonfahrt sei “ganz nach Gesetz” abgelaufen, erklärt Urs Holderegger vom Bundesamt für Zivilluftfahrt Schweiz. “Die Geschichte war ein Fake.” Der Ballonfahrer sei um eine Stellungnahme gebeten worden, ob er während des gesamten Drehs im Korb gewesen sei. Das habe er bejaht. Im Anschluss sieht man einen Ausschnitt aus dem Einspieler von Joko und Klaas, in dem Hasanovic behauptet: “Ich habe ganz allein einen Heißluftballon gelandet.”

Im dritten Beispiel geht es um ein Tinder-Date, bei dem die Protagonistin angeblich nichts vom Dreh mit der versteckten Kamera wusste. Die beiden Reporter beweisen das Gegenteil und präsentieren sogar eine eidesstattliche Versicherung eines am Dreh Beteiligten. Auch zeigen sie auf, dass die Protagonistin die Schauspielerin Hanna P. ist, die bereits für diverse Formate vor der Kamera stand. Den Auftritt in dem Tinder-Einspieler hat sie sich sogar als Arbeitsprobe auf ihrer Facebookseite vermerkt.

Das Video wurde innerhalb von einer Stunde bereits mehr als 60.000 Mal aufgerufen.

RND/kiel