Wie bitte? Klaas Heufer-Umlauf kennt Adeles Megahit “Hello” nicht

Am Dienstagabend sind Joko und Klaas wieder in mehreren Spielen gegen ProSieben angetreten - und haben verloren. Als Strafe müssen sie nun die ganze Woche Trailer für ProSieben einsprechen.

In einem der Spiele musste Klaas Heufer-Umlauf mit Inlineskatern in einen Glaskasten, den Joko Winterscheidt in der Luft hängend mit einem Kran steuerte. Und damit nicht genug: Klaas bekam über Kopfhörer Lieder eingespielt, die er Joko vorsingen und die der wiederum erraten musste.

Klaas ist mit “Hello” von Adele überfordert

Gleich am Anfang kam “Hello” von Adele - ein einfacher Song zum Einstimmen, könnte man meinen. Doch nicht für Klaas: Der war zuerst damit beschäftigt, Gleichgewicht in dem Glaskasten zu halten - und außerdem ratlos bei dem Song. “Ich kenne das Lied nicht”, sagt er verwirrt. Dann singt er nur das Wort: “Hello”. Joko tippt auf “Hello” von Lionel Richie, das ist falsch. Klaas sagt wieder: “Ich kann das Lied nicht singen, ich kenne das nicht” - und das, als gerade noch mal der weltbekannte Refrain über seine Kopfhörer läuft.

Trotz des Adele-Aussetzers gewinnen Joko und Klaas das Spiel. Aber Klaas sagt, als er wieder mit dem Glaskasten zu Boden gefahren wird: “Ich habe das völlig unterschätzt, ich hatte total Angst. Was ist los mit mir?”