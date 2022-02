Whoopi Goldberg moderiert nach Holocaust-Aussagen wieder ihre Talkshow

Anzeige

Anzeige

New York. Nach einer zweiwöchigen Suspendierung wegen Äußerungen zum Holocaust ist die US-Schauspielerin Whoopi Goldberg zur TV-Sendung „The View“ beim Fernsehsender ABC zurückgekehrt.

Goldberg war wegen Äußerungen am 31. Januar in der Talk-Show in die Kritik geraten. Sie hatte gesagt, beim Holocaust sei es „nicht um Rasse“ gegangen, sondern vielmehr um die „Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber anderen Menschen“. Goldberg entschuldigte sich, wurde aber von der Präsidentin von ABC News, Kim Godwin, für zwei Wochen beurlaubt.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Bei ihrer Rückkehr am Montag zeigte sich die Schauspielerin überrascht über einige der Reaktionen, die sie in der Zwischenzeit erreichten. „Ich möchte allen danken, die sich während meiner Abwesenheit gemeldet haben“, sagte sie zum Beginn der Sendung. „Ich sage euch, Menschen haben mich von Orten kontaktiert, die mich dazu brachten, zu sagen: ‚Warte, warte, was? Wirklich? Ok.‘“ Sie habe allen zugehört und sei dankbar. Goldberg führte nicht aus, wer sie in den zwei Wochen kontaktierte.

„Es hat etwas Wunderbares, Teil einer Show wie dieser zu sein“

Nach ihren Äußerungen zum Holocaust hatten jüdische Vertreter sie jedoch kritisiert und darauf verwiesen, dass der NS-Politiker und Diktator Adolf Hitler Juden als „minderwertige Rasse“ ansah. Goldberg entschuldigte sich kurz nachdem ihre Äußerungen fielen, online sowie in der Sendung am darauffolgenden Tag.

„Ja, ich bin zurück“, sagte sie am Montag. „Es hat etwas Wunderbares, Teil einer Show wie dieser zu sein, weil wir ‚The View‘ sind und dies ist, was wir tun“, sagte sie. „Manchmal tun wir es nicht so elegant, wie wir könnten. Aber es sind fünf Minuten, um sich über Themen zu informieren und das ist, was wir jeden Tag versuchen.“ Sie erklärte, die Gastgeber würden weiterhin schwierige Gespräche führen.