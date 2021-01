Wetter bekommt Migrationshintergrund: Viel Lob für Aktion #Wetterberichtigung

Anzeige

Ahmet und Dragica statt Willy und Hermine: Hoch- und Tiefdruckgebiete werden im neuen Jahr häufiger nichtdeutsche Namen tragen. Der Zusammenschluss „Neue deutsche Medienmacher*innen“ hat für 2021 insgesamt 14 Wetterpatenschaften gekauft und die Hochs und Tiefs mit migrantischen Namen versehen. Eine Aktion, die bei Twitter gut ankommt – unter dem Hashtag #Wetterberichtigung findet sich viel Lob.

„Die Namen der Hoch- und Tiefdruckgebiete sind Anfang 2021 so vielfältig wie unsere Gesellschaft. Und das ist auch gut so“, schreibt der offizielle Account der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Annette Widmann-Mauz (CDU).

„Eine tolle Kampagne“, twittert auch der Account des SPD-Parteivorstands.

Klimaaktivistin Luisa Neubauer lobt: „Hammer Initiative, auch die Geografin in mir jubelt. Es wird Zeit!“

SPD-Parteivorstandsmitglied Serpil Midyatli ist ebenfalls begeistert: „So einfach kann es eben auch gehen. Und Zack Sichtbarkeit! Danke an @NDMedienmacher“, schreibt die Politikerin.

Auch zahlreiche weitere Twitter-Nutzer loben die Initiative unter dem Hashtag #Wetterberichtigung:

Ziel der Kampagne #Wetterberichtigung sei es, die Vielfalt in der Bevölkerung sichtbar zu machen, erklärte die Vorsitzende Ferda Ataman von den Neuen deutschen Medienmachern am Dienstag in Berlin.