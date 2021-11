Nach „Wetten dass..?“: Thomas Gottschalk erhielt „400 SMS und 100 Anrufe“

Anzeige

Fast 14 Millionen Zuschauer lockte die einmalige Ausgabe von „Wetten dass..?“ am Samstag vor den Fernseher. Auch privat bekam Thomas Gottschalk auf seine Moderation viel Feedback, wie er der „Bild“ erzählt. Er habe „400 SMS und 100 Anrufe von Freunden und Kollegen“ bekommen.

Mit seiner Freundin Karina will der Entertainer nun Ende der Woche zu seinen Söhnen in die USA fliegen - mit neuer Frisur. Schon in der Show hatte Gottschalk angekündigt, sich die Haare abschneiden zu wollen. Das ist nun passiert und gefällt auch seiner Freundin: „Mir gefällt er mit den kurzen Haaren super. Er sieht süß und jung aus“, sagt sie laut „Bild“.

Über Fortsetzung von „Wetten, dass..?“ wird „nachgedacht“

Ob es eine Fortsetzung von „Wetten dass..?“ gibt, ist bislang unklar. Auch wenn ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler sich diese Option nach dem Quoten-Erfolg zumindest offen hält: „Wir freuen uns sehr über den großartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken.“