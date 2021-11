Markus Söder sagt Teilnahme am „Wetten, dass..?“-Special ab

Anzeige

Nürnberg. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nimmt wegen der Corona-Lage nicht an der ZDF-Show „Wetten dass..?“ teil. Das berichtete die „Bild“-Zeitung am Freitag unter Berufung auf eine Sprecherin Söders. Die Show mit Moderator Thomas Gottschalk soll am Samstag als einmalige Sonderausgabe in Söders Heimatstadt Nürnberg über die Bühne gehen.

Corona-Entwicklung in Bayern Grund für die Absage

Der Ministerpräsident habe aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung „mit Bedauern die Teilnahme von ihm und seiner Frau bei „Wetten dass..?“ abgesagt“, teilte die Sprecherin der Zeitung mit. Die Corona-Infektionszahlen stiegen in Bayern zuletzt wieder sehr stark an.

Abba zu Gast bei „Wetten dass..?“

Das „Wetten dass..?“-Special war eigentlich schon vor einem Jahr geplant, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Am Samstag (20.15 Uhr) soll das Revival nun stattfinden. Auf der Gästeliste stehen die Abba-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson, die schwangere Schlager-Queen Helene Fischer sowie Rocker Udo Lindenberg.