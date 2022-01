Mit Thomas Gottschalk: ZDF bestätigt zwei weitere „Wetten dass..?“-Shows

Anzeige

Anzeige

Die Jubiläumsausgabe von „Wetten, dass..?“ am 6. November 2021 war ein voller Erfolg: 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schauten sich die Sendung mit Thomas Gottschalk an. Die Rufe nach einer Fortsetzung wurden lauter - und nun ist es offiziell: „Wetten, dass..?“ wird 2022 und 2023 fortgesetzt. Das bestätigt das ZDF am Montagmorgen in einer Pressemitteilung. In beiden Jahren soll jeweils eine Show mit Gottschalk als Moderator stattfinden. Noch in diesem Herbst soll es dann wieder heißen: „Top, die Wette gilt!“

ZDF-Unterhaltungschef: „Resonanz war überwältigend“

„Die Resonanz des TV-Publikums war überwältigend. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte von ‚Wetten, dass..?‘ weiterzuschreiben“, wird ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann in der Mitteilung zitiert.

Anzeige

Ab sofort seien Wett-Ideen wieder herzlich willkommen. Diese können auf der ZDF-Homepage eingeschickt werden. Informationen zum Austragungsort und dem ersten Sendetermin möchte der Sender in den kommenden Monaten bekanntgeben.