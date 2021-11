Michelle Hunziker über „Wetten dass ....?“-Comeback: „Thomas und ich werden nicht allzu viel Proben benötigen“

Anzeige

Die bekannteste deutsche Samstagabendshow feiert ihr Comeback im deutschen Fernsehen: „Wetten dass ...?“ kehrt am 6. November für eine einmalige Ausgabe zurück ins ZDF.

Mit dabei sind natürlich prominente Gäste wie Abba, Helene Fischer und Udo Lindenberg – aber auch das schon bewährte Moderationsduo aus Thomas Gottschalk (71) und Michelle Hunziker (44). „Wir sind über so viele Sendungen zu einem gut eingespielten Team geworden“, schwärmt Hunziker gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Und auch wenn zwischenzeitlich einige Jahre vergangen sind, in denen wir nicht gemeinsam moderiert haben, so werden wir beide sicherlich nicht allzu viel Zeit und Proben benötigen, um zu alter Form zurückzukehren.“

Hunziker, die seit dem Ende bei „Wetten dass ....?“ auch in diversen anderen Shows im deutschen Fernsehen zu sehen war, sagt, dass die Aufregung bei dem Comeback nicht unbedingt größer sei als sonst, aber: „Es ist schon etwas ganz Besonderes, wieder Teil dieser wirklich außergewöhnlichen Unterhaltungsshow zu sein.“ Überhaupt habe „Wetten dass ....?“ in der Fernsehwelt immer ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. „Warum sollte man an solch einen Erfolg nicht noch mal anknöpfen können?“, sagt Hunziker. „Es gibt derzeit wenige Shows, bei der die ganze Familie gemeinsam gebannt vor dem Fernseher sitzt.“

Eigentlich ist bislang nur eine einmalige Show geplant, aber sollte die Sendung wieder regelmäßig ins TV kommen, würde Hunziker eine dauerhafte Moderation zumindest nicht ausschließen: „Darüber mache ich mir dann Gedanken, wenn es so weit ist.“