„Wer wird Millionär?“: Redselige Kandidatin will Stuhl mit Günther Jauch wechseln

Anzeige

Anzeige

Beim großen Zocker-Special von "Wer wird Millionär?" fiel vor allem eine Kandidatin auf: Hannoveranerin Anastasia Golz – und zwar nicht, weil sie so souverän die Fragen beantwortete, sondern weil sie so viel redete. Es fing schon damit an, dass sie bei der 200-Euro-Frage mit der Antwort haderte. Dabei hatte sie doch versprochen, dem Publikum, wenn sie viel Geld gewinne, Champagner auszugeben. Moderator Günther Jauch nimmt es mit Humor: "Wenn sie mit 0 Euro hier rausgehen, kriegen sie von mir fünf Flaschen Champagner." "Echt, welche Marke?", hakt die junge Frau direkt nach - das Publikum lacht.

Mit viel Glück stolpert sie weiter bis zur 4000-Euro-Frage, wo es wieder hakt, und am Ende gewinnt sie sogar 64.000 Euro. Die Zeit zwischen und während den Fragen nutzt sie für einen - eher einseitigen, Jauch kommt gar nicht so viel zu Wort - Plausch mit dem Moderator. Dabei erzählt sie auch, dass hinter der Bühne ihr Baby wartet, das gestillt werden muss. Vom vielen Reden hält sie das allerdings nicht ab.

Kandidatin will gern Fernsehmoderatorin werden

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zwischendurch bietet sie Jauch dann plötzlich an, doch mal die Plätze zu tauschen: „Wollen wir mal tauschen? Ich moderiere, Sie antworten, und wir teilen uns die Kohle?“ Eigentlich wolle sie nämlich Fernsehmoderatorin werden, erzählt die Projektleiterin einer Versicherung. „Sie sehen ja, ich bin sehr unterhaltsam. Wenn mich jemand mal engagieren will: Ich nehme jeden Job. RTL, ProSieben …“

Ob Jauch ein gutes Wort für sie einlegen wird? Wahrscheinlich eher nicht: „Wie will die jetzt ein Kind stillen, wenn sie selber nicht still ist?“, fragt er scherzhaft, als die Kandidatin die Bühne verlassen hat.

RND/hsc