Anzeige

Anzeige

Fernsehshows finden wegen der Ausbreitung des Coronavirus inzwischen ohne Studio-Zuschauer statt. Ganz anders sah das am Montagabend allerdings noch bei “Wer wird Millionär?” aus. Dort saßen wie immer viele Menschen auf den Sitzplätzen - doch das ist nicht mehr lange so. Ab April werden auch in der RTL-Quizshow die Ränge leer bleiben.

Viele Zuschauer freuten sich aber über die Folge am Dienstag, weil sie ohne Corona-Angst auskam: “In Zeiten von Corona hat das Gefühl von Sicherheit, Halt und Normalität ein Gesicht”, schrieb ein Zuschauer bei Twitter und postete dazu ein Foto des lachenden Moderators Günther Jauch.

In Zeiten von Corona hat das Gefühl von Sicherheit, Halt und Normalität ein Gesicht ... #WWM pic.twitter.com/ioABa5E9kz — мαℓтє נσя∂αη™ (@MalteJordan) March 16, 2020

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ein anderer Zuschauer freute sich über die Ablenkung von Corona: “Zur Abwechslung etwas Jauch. Da gibt es kein Corona.”

Zur Abwechslung etwas Jauch. Da gibt es kein Corona. #wwm — Tobias (@Tobias0379) March 16, 2020

Doch ab April wird die neue Normalität in Zeiten von Corona auch in der beliebten Rate-Show einkehren. Dann gibt es nämlich kein Publikum mehr, wie eine RTL-Sprecherin gegenüber “n-tv” bestätigte. Die Sendung, die am Montag lief, wurde schon vor einigen Wochen aufgezeichnet, als die Sorge um das Coronavirus in Deutschland noch nicht so groß war.

Wie das Format nun mit dem Publikumsjoker umgehen wird, ist laut RTL noch nicht klar. Ebenso unklar ist, ob nur Kandidaten aus Köln, wo die Sendung aufgezeichnet wird, antreten dürfen.

Anzeige

Bis Ende März können die Zuschauer vor dem Fernseher aber noch eine Show mit Publikum sehen. Ab ersten April folgt “Wer wird Millionär?" dann anderen Shows von RTL und zeichnet ohne Studio-Publikum auf.

RND/am