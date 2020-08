“Wer wird Millionär?” kehrt mit diesen Änderungen aus der Sommerpause zurück

Anzeige

Köln. Am heutigen Montag startet wieder die beliebte Quizshow “Wer wird Millionär?” (RTL) mit Günther Jauch. Nach 13-wöchiger Pause der Erfolgssendung gibt es einige Veränderungen. So ist zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder Publikum im Studio zugelassen, wie RTL mitteilte. So dürfen aktuell 105 Zuschauer bei der Sendung dabei sein.

Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen müssen sie auf dem Weg zum Studio die Maske tragen, dürfen sie am Platz – ähnlich wie in Restaurants – aber abnehmen. Wer sich ohne Mund-Nase-Schutz unwohl fühlt, darf ihn während der gesamten Sendung aber aufbehalten, sagte ein RTL-Sprecher zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Wesentliches Element der Sendung ändert sich

Durch die Anwesenheit von Publikum wird sich ein wesentliches Element der Sendung ändern: der Einsatz der Joker. So fällt der wegen Corona eingeführte Millionärsjoker, bei dem ehemalige WWM-Gewinner befragt werden konnten, ebenso weg wie die Möglichkeit, seine Begleitperson zu befragen. Ab sofort gibt es wieder den beliebten Publikumsjoker. Auch werden in der Auswahlrunde wieder acht – statt zuletzt sechs – Kandidaten gegeneinander antreten.