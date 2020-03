“Wer wird Millionär?”: Kandidatin hat 35 Kilo abgenommen

Anzeige

Anzeige

“Wer wird Millionär”-Kandidatin Sina Warneke ist ein echter Hingucker - jede Menge Tattoos zieren ihren Körper. Günther Jauch zeigte sich in der Sendung am Montagabend neugierig und wollte alles zu den bunten Bildern wissen. Aber nicht nur die Tattoos verblüfften den Moderator der RTL-Show, sondern auch Warnekes “unglaubliche Leistung” - sie hat 35 Kilo abgenommen.

Eine Frage brannte Günther Jauch unter den Nägeln: “Bei so einem starken Gewichtsverlust - was passiert mit den Tattoos?” Bei Schriftzeichen oder symmetrischen Symbolen hätte die Tätowiererin nach eigener Aussage bestimmt weniger Glück gehabt - sie habe allerdings "keine Motive, die vom Abnehmen stark beeinträchtigt wurden”, so Warneke. Die Tattoo-Künstlerin aus Bünde in Nordrhein-Westfalen erklärte, während sie die Haut der Innenseite ihres Oberarmes langzog: “Die Oberarme sind jetzt ein bisschen faltig - aber das ist eben so!”

"Wer wird Millionär?"-Kandidatin Sina Warneke. © Quelle: TVNOW / Stefan Gregorowius

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Wer wird Millionär”-Kandidatin gewinnt 16.000 Euro

Sina Warneke hat ihr ganzes Leben bereits Schwierigkeiten mit starken Gewichtsschwankungen. Sie erzählte, dass sie eine radikale Veränderung vorgenommen habe, als sie erneut kurz vor “der schlimmen Grenze" stand, die sie an Gewicht nie wieder überschreiten wollte. Die Tätowiererin stellte ihre Ernährung um und entdeckte vor einem halben Jahr ihre Leidenschaft für den Sport.

Einer Hautstraffung am Bauch habe sich die Frau aus Bünde bereits unterzogen - und je nach Gewinnhöhe bei “Wer wird Millionär?” würde sie sich gerne noch ein zweites Mal unters Messer legen, um weitere überschüssige Haut am Bauch entfernen zu lassen. Am Ende sprang ein Gewinn von 16.000 Euro heraus - vielleicht genug Geld für eine weitere OP.

RND/ros