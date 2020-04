“Wer wird Millionär?”-Kandidat will vom Gewinn seinen Namen ändern

Anzeige

In der Corona-Zeit muss auch die beliebte Quizshow “Wer wird Millionär?” die Abstandsregeln einhalten. Deswegen strahlte RTL die Sendung mit Günther Jauch am Montagabend erstmals ohne Studiopublikum aus. Einen störte das gar nicht: André Krzykowski heißt der stolze Gewinner von 64.000 Euro.

Name schwer zu schreiben

Wie immer fragte Jauch nach, was denn mit dem Geld geschehen soll. Und der 24-jährige Gewinner aus Oer-Erkenschwick überraschte mit seiner Antwort: Er will seinen Nachnamen ändern lassen und den Namen seiner Mutter annehmen - “Valentino". Sein aktueller Name “Krzykowski” sei zu schwer zu schreiben.

Trotz der Corona-Auflagen durften die Kandidaten wie gewohnt eine Begleitperson mitbringen. Krzykowski, der als Videojournalist arbeitet, setzte auf seine Freundin Lisa Falk. Jauch wollte von ihr wissen: “Ist das auch in Ihrem Sinne?” Sie antwortete: “Valentino ist doch ein schöner Name.” Vom Gewinn wünscht sie sich übrigens nichts. “Sie hat doch alles”, sagte ihr Freund schmunzelnd.

Umgewöhnung auch für Jauch

Bei der ersten Ausgabe ohne Publikum war neu, dass die Kandidaten auf den Publikumsjoker verzichten mussten. Dafür sprangen die drei letzten Millionen-Gewinner der Ratesendung als Zusatzjoker ein, genau so wie die Begleitpersonen der Kandidaten.

Für Jauch war es ohne Publikum zwar ein anderes Gefühl vor leeren Rängen zu moderieren, was letztlich aber gar nicht so schlimm für den Moderator war, wie er hinterher verriet: “Ach, eigentlich war’s 'ne lustige Sendung. Und vom Verlauf her war sie eigentlich genauso wie alle anderen”, sagte er im RTL-Interview.

Eine Umgewöhnung war es trotzdem für ihn. Er merke sofort, was den Leuten gefallen habe, worauf sie gar nicht reagieren, worüber sie lachen oder keine Miene verziehen: “Und wenn man vom Publikum entsprechend getragen wird, dann setzt man vielleicht auch nochmal einen drauf.” Fehle wie jetzt zum Teil akustisch das Echo, denke man eher: “Oh, der Witz war vielleicht nicht so gut, wir gehen mal lieber weiter”, erklärte der Moderator.

RND/nis