“Wer wird Millionär”: Kandidat verzweifelt an Weihnachtsmarktfrage

Es sind Kandidaten schon an leichteren Fragen gescheitert, doch Kandidat Alexander Embach wird sein Auftritt am Montagabend bei "Wer wird Millionär" wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Der 43-Jährige drohte, im Zocker-Special bei RTL beinahe an der 2000-Euro-Frage zu scheitern. Günther Jauch wollte von ihm wissen: "Was verteilt die Polizei auf einigen deutschen Weihnachtsmärkten Jahr für Jahr zum Schutz vor Taschendieben an die Passanten?" Zur Auswahl standen Kunstschnee, Glöckchen, Tannenzweige und Pfeffernüsse.

Immerhin: Embach konnte zwei Sachen ausschließen, schwankte zwischen Glöckchen und Tannenzweige. Laut murmelte er vor sich hin: "Das eine gibt ein Geräusch von sich und das andere passt zu Weihnachten."

Da die Grübelei zu keinem Ergebnis führte, entschied sich Moderator Jauch für ein Experiment - er wollte eine Szene auf dem Weihnachtsmarkt nachspielen: "Wir machen das jetzt mal so: Der ist der Taschendieb, der andere ist der Passant." Während Jauch so tat, als wolle er dem Kandidaten etwas aus der Hosentasche klauen, stellte dieser fest, dass ihm Kunstschnee und Tannenzweige dann nicht weiterhelfen würden. Als der Moderator fragte "Und was machen Sie mit den Pfeffernüssen?", sagte Embach: "Die hab ich ja schon gegessen." Das Publikum johlte - und bei Embach fiel langsam der Groschen.

Am Ende loggte er die richtige Antwort "Glöckchen" ein. Wenig später war dann aber für den 43-Jährigen trotzdem Schluss: Er entschied sich, mit 8000 Euro nach Hause zu gehen. Immerhin: seiner Lebensgefährtin konnte er damit den Wunsch nach einem gelben Regenmantel locker erfüllen.

RND/lob

