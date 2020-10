Promi-Special bei „Wer wird Millionär?“ mit Sophia Thomalla, Smudo, Julius Brink und Tim Mälzer

Anzeige

Anzeige

Jeder von ihnen will die Million: Beim „Wer wird Millionär? - Prominenten-Special“, das am Dienstagabend um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird, wagen sich Schauspielerin Sophia Thomalla, Musiker Smudo, TV-Koch Tim Mälzer sowie der ehemalige Beachvolleyballer Julius Brink auf den Quiz-Sessel, um so richtig abzuräumen. Es handelt sich um die 38. Folge des „Prominenten-Specials", die Günther Jauch präsentiert.

WWM am 20.10.2020: Promi-Special ist Wiederholung

Bereits dreimal wurde zuvor der große Jackpot für den guten Zweck bei der Sondersendung geknackt: Im Jahr 2008 gewannen sowohl Entertainer Thomas Gottschalk als auch Moderator Oliver Pocher eine Million Euro; 2011 zog Moderatorin Barbara Schöneberger nach.

Bei der Ausstrahlung der 38. Ausgabe von „Wer wird Millionär? - Prominenten-Special“ handelt es sich um eine Wiederholung vom 3. Juni 2019.