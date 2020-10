Stuhl wackelt: Günther Jauch spekuliert scherzhaft über sein Aus bei „Wer wird Millionär“

Anzeige

An diesem Montagabend ist wieder Zeit für “Wer wird Millionär?” mit Günther Jauch. Und wie RTL in einem kleinen Vorabvideo zeigt, geht die Folge dem Moderator diesmal an die Substanz - oder eher gesagt seinem Stuhl. “Auf einmal habe ich gemerkt, der wackelte so etwas", sagt er dem Sender. Der Übeltäter ist schnell gefunden: eine lockere Schraube.

Jauch vermutet dahinter schmunzelnd eine bewusste Sabotage. “Nach 21 Jahren ... ich hatte immer schon das Gefühl, dass an meinem Stuhl hier gesägt wird”, sagt er. Lachen im Publikum. “Das war aber falsch. Stattdessen werden solche Schrauben locker gedreht”, führt der Moderator weiter aus und hält eine Schraube hoch. “Ich werde die Spurensicherung holen. Da werden Köpfe rollen”, sagt er gespielt empört. Um dann melancholisch nachzulegen: "Meine Tage auf diesem Stuhl scheinen anscheinend gezählt zu sein.”