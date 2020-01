“Wer wird Millionär?”: Günther Jauch genervt von redseliger Radiomoderatorin

Anzeige

Moderatoren gelten als gesprächig - schließlich ist Reden ein Teil ihres Jobs. Bei "Wer wird Millionär?" am Montag trafen gleich zwei Moderatoren aufeinander: Gastgeber Günther Jauch und Kandidatin und Radiomoderatorin Diana Strassburg. Und das führte zu etwas Genervtheit bei so manchem Zuschauer und auch bei Jauch - dem wurde das Gequassel seiner Kandidatin zu viel.

Nervös plappert die Kandidatin ohne Punkt und Komma - bei der 64.000-Euro-Frage präsentiert sie dann erstmal ihre mitgebrachte Hutsammlung. Strassburg will partout nicht gehen: "Ich hab hier noch so viel zu erzählen!", sagt die Kandidatin. Schon vorher hatte Jauch gesagt: "Naja, wenn Sie ab jetzt einfach gar nichts mehr sagen." So genervt kennt man den Moderatoren kaum.

Rostock-Frage bewegt den Bürgermeister der Stadt

Doch Strassburg war nicht die einzige Kandidatin, die in der Sendung am Montag für Aufsehen sorgte. Bei der 64.000-Euro-Frage musste Kandidatin Manuela Riegler aus Waldenburg (Baden-Württemberg) passen - sie wusste die Antwort auf folgende Frage nicht hundertprozentig: „Rostock hat seit Kurzem als erste deutsche Großstadt einen Oberbürgermeister der...“ Es folgten die Antwortvorschläge: a) die 90 überschritten hat, b) kein Deutscher ist, c) einen Mann geheiratet hat oder d) der Piratenpartei.

Für alle Rostocker war die Frage einfach: Der Bürgermeister Claus Ruhe Madsen ist Däne. Eine Baden-Württembergerin muss das natürlich nicht unbedingt wissen. Der erste ausländische Bürgermeister reagiert bei Facebook: "64.000€ für so eine einfache Frage. Die hätte ich glatt geschafft. Da bist du mal bei „Wer wird Millionär“, ohne gewinnen zu können. Rostock bei #güntherjauch #rtl #schönstestadtderwelt", schreibt er scherzhaft bei Facebook.

Und auch viele andere Rostocker reagierten im Netz amüsiert auf die Frage zu ihrer Stadt.

