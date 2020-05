Anzeige

Ein Versprecher von Günther Jauch hat sich am Montagabend für einen “Wer wird Millionär?"-Kandidaten ausgezahlt. “Was lässt sich durch das Einfügen eines 'N' in das genaue Gegenteil verwandeln?” will der Moderator von Kandidat Haider Cahrour (33) wissen. Beim Vorlesen der Antwortmöglichkeiten für die 1000-Euro-Frage nennt der Moderator versehentlich die richtige Antwort gleich mit - hupps! Aus “Karrierekick” macht Jauch “Karriereknick” und macht es dem Kandidaten damit sehr leicht. “Peinlich!”, schämt sich Günther Jauch, “ich entschuldige mich bei der Fragenredaktion.”

Gegenüber RTL erklärte Günther Jauch nach der Sendung: “Mir ist schon öfter passiert, dass ich mich versprochen habe, oder Sachen so blöd oder dumm vorgelesen habe, dass in dem Moment die Antwort absolut klar war. Ich ärgere mich dann wahnsinnig über so einen Versprecher. Aber ich muss dann natürlich auch lachen und die Kandidaten finden’s natürlich super. Ich sage dann immer, ich räche mich im Verlauf der Sendung."

Wortspielfragen bei “Wer wird Millionär?”

Wortspielfragen werden bei “Wer wird Millionär?” gerne gestellt - am liebsten besonders tückische. Nicht nur die Kandidaten der Quizshow müssen bei diesen Fragen besonders gut aufpassen - auch Günther Jauch muss sich die größte Mühe geben, die Antworten durch einen Versprecher oder eine falsche Betonung nicht versehentlich zu verraten. In der aktuellen WWM-Sendung brachte Jauchs Versprecher Kandidat Haidar Chahrour 1000 Euro ein.

Kandidat Haidar Chahrour (33) aus Schleswig gewann am Montagabend bei „Wer wird Millionär?“ am Ende 64 000 Euro. Nicht nur, aber auch wegen der unfreiwilligen Hilfe von Moderator Günther Jauch.