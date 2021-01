„Wer wird Millionär?“: Enkel von Helmut Kohl sitzt auf dem Ratestuhl

Anzeige

In der ersten Folge des neuen Jahres von „Wer wird Millionär?“ begrüßt Günther Jauch einen politischen Kandidaten auf dem Ratestuhl. Der 23-jährige Johannes Volkmann macht in der RTL-Sendung am Montagabend Jagd auf die Million. Dass der junge Mann sich in seiner Freizeit viel für die CDU engagiert, hängt auch mit seiner Familiengeschichte zusammen.

„Ich weiß, dass Sie das nicht so gerne thematisieren“, stellt Günther Jauch über seinen Kandidaten fest. „Aber aus dem, was Sie sagen und wie Sie so sprechen und wofür Sie sich interessieren, spricht natürlich ein bisschen der Großvater Helmut Kohl.“

Enkel von Helmut Kohl: „Politik wurde mir in die Wiege gelegt“

Dass Volkmann nicht so gerne mit dem 2017 verstorbenen Altbundeskanzler in Verbindung gebracht werden will, betont er auch in einem Interview mit RTL: „Ich bin stolz darauf, was er so politisch geleistet hat. Aber das ist was, worauf ich mich ungerne reduzieren lassen möchte.“

Dennoch habe die politische Karriere seines Großvaters auch sein eigenes Interesse gefördert. „Wenn in der Familie so viel über Politik geredet wird, kommt man da fast automatisch in die Richtung?“, will auch Günther Jauch wissen. „Ja, sicherlich bekommt man da was in die Wiege gelegt“, antwortet Volkmann.

Bei der Quizshow wolle er aber vor allem für sein eigenes Wissen anerkannt werden: „Wenn man einen großen Familiennamen hat, ich trage ja zum Glück den meiner Mutter, dann ist es sehr schnell so, dass jemand einen mag oder nicht mag, aufgrund dessen, was der Familienahne gemacht hat und nicht aufgrund der eigenen Leistung“, so der 23-Jährige im Interview. Wie sich der Enkel von Helmut Kohl bei „Wer wird Millionär?“ schlägt, ist am Montagabend um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.