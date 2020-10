„Wer wird Millionär?“: Die Deutsche Nationalmannschaft ist zu Gast bei Günther Jauch

Anzeige

Nach zuletzt dürftigen Auftritten konnte die deutsche Fußballnationalmannschaft am Samstag zumindest die Ukraine bezwingen. 2:1 hieß es am Ende in Kiew nach einer durchwachsenen Leistung der DFB-Kicker unter der Leitung von Bundestrainer Jogi Löw. Das Gegentor fiel nach einem von Niklas Süle verursachten Foulelfmeter. Doch der Abwehrspieler des FC Bayern kann seinen Fehler vielleicht schon am Montagabend um 20.15 Uhr vergessen machen.

Dann nämlich spielt er zusammen mit vier Kickern der DFB-Auswahl und DFB-Direktor Oliver Bierhof im neuen RTL-Special „Wer wird Millionär? – Die Mannschaft spielt“ um eine Million Euro. Neben Süle und Bierhoff stellen sich Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Lukas Klostermann, Kevin Trapp jeweils in Zweier-Teams den Fragen von Moderator Günther Jauch. Die Kandidaten-Duos dürfen sich beraten, bevor sie die Fragen beantworten. Als zusätzlicher Telefonjoker fungiert Entertainerin Barbara Schöneberger.

Erspieltes Geld geht an „RTL-Spendenmarathon“ und „We Kick Corona“

„Ich finde es immer ungerecht, wenn gesagt wird, dass Fußballer nur Tore schießen können. Jetzt können sie beweisen, dass das nicht der Fall ist", sagt Jauch RTL. Schon in der Vergangenheit seien Fußballer in der Sendung zu Gast gewesen, die sich durchaus passabel schlugen. So gewann Lukas Podolski beim Prominenten-Special 125.000 € und Manuel Neuer räumte sogar eine halbe Million Euro ab.

Die sechs Mitglieder der deutschen Fußball-Nationalmannschaft spenden Ihren Gewinn für den guten Zweck an Organisationen wie den „RTL-Spendenmarathon“ und die „DFB Stiftung Sepp Herberger“. Leon Goretzka und Joshua Kimmich stellen 50 Prozent ihres Gewinns ihrer selbst initiierten Spendenaktion „We Kick Corona“ zur Verfügung.

Barbara Schöneberger steht als Telefonjoker parat

Wie gewohnt haben die Kandidaten die Wahl zwischen der Risiko- und Sicherheitsvariante. Bei der Risikovariante (vier Joker) steht das „Team hinter dem Team“ des DFB als Zusatzjoker bereit. Wer von ihnen glaubt die Antwort zu wissen, steht auf. Die Kandidaten-Duos dürfen sich dann einen von ihnen als Joker aussuchen und die Frage diskutieren. Ansonsten ist zum Schutz vor dem Coronavirus kein Publikum im Studio.

Statt des Publikumsjokers bekommen die Kandidaten einen vollwertigen, zweiten Telefonjoker. Außerdem haben die Spieler die Wahl aus vier und nicht wie regulär drei Telefonjokern, die angerufen werden können. Dies sind drei eigene sowie Moderatorin Barbara Schöneberger. Der 50:50-Joker bleibt in der gewohnten Form erhalten.