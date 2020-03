“Wer wird Millionär? Das große Zocker-Special”: Übertragung im TV und Livestream, Regeln, Kandidaten

Anzeige

Am 10. März geht es mit dem großen Zocker-Special von “Wer wird Millionär” weiter. Im zweiten Teil steht Pastor Lukas Gotter kurz davor, den Höchstgewinn von 2 Millionen Euro zu erspielen – nur drei Fragen trennen ihn vom Jackpot.

Ob er als erster Zocker-Special-Gewinner WWM-Geschichte schreiben wird, stellt sich heute Abend heraus. Alle Infos zur TV- und Stream-Übertragung sowie zu den Regeln des Zocker-Specials erfahren Sie hier.

“Wer wird Millionär?” am 10. März 2020: Das große Zocker-Special im TV

Heute wird Teil 2 von “Wer wird Millionär? Das große Zocker-Special” ausgestrahlt. Die Übertragung findet auf RTL statt.

Datum: Dienstag, 10. März 2020

Sender: RTL (Livestream: TVNOW)

Uhrzeit: 20.15 Uhr – 23.00 Uhr

Das große Zocker-Special im Livestream: Hier gibt es die WWM-Folgen online

Neben der TV-Ausstrahlung können Sie das große Zocker-Special von “Wer wird Millionär?” auch online mitverfolgen oder die Folgen im Nachhinein anschauen. Der Livestream ist über TVNOW erreichbar.

Falls Sie Teil 1 noch nicht gesehen haben, finden Sie dieses ebenfalls im Angebot der Streamingplattform von RTL.

Die Regeln von “Wer wird Millionär? Das große Zocker-Special”

Eine doppelt so hohe Gewinnsumme, dafür aber auch volles Risiko – so lässt sich die Zocker-Version von “Wer wird Millionär?” grob zusammenfassen. Konkret sehen die Spielregeln so aus:

Wie im klassischen “Wer wird Millionär?” gibt es 15 Fragen.

Ab der zehnten Frage (32.000 Euro) stehen den Kandidaten vier Joker zur Verfügung.

Der Kandidat darf bei jeder Frage aussteigen, nachdem er sie gelesen hat.

Am Ende wartet ein Höchstgewinn von zwei Millionen Euro – doppelt so viel wie beim normalen “Wer wird Millionär?”.

Bis zur einschließlich neunten Frage dürfen die Kandidaten keine Joker nutzen, danach gibt es die üblichen vier: Telefon-Joker, 50:50-Joker, Publikums-Joker und Zusatzjoker. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Sollte ein Kandidat an einer der ersten neun Fragen verzweifeln, kann er zwar einen dieser vier Joker einsetzen, muss dafür jedoch einen hohen Preis zahlen. Denn ab diesem Zeitpunkt verliert er alle restlichen drei Joker und muss die weiteren Fragen dementsprechend ohne Hilfe beantworten.

RND/do