„Wer wird Millionär?“-Kandidatin scheitert fast an 50-Euro-Frage

So mancher scheitert im RTL-Quiz „Wer wird Millionär?“ mit Moderator Günther Jauch an den einfachsten Fragen. So erging es auch Kandidatin Anja Eich aus Bremen am Montagabend beinahe.

Dabei sagte Jauch vor der ersten Frage noch zur ihr: „Dann sollten wir sehen, dass Sie es jetzt nicht versemmeln.“ Doch dann wäre fast genau das passiert....

Die-50-Euro Frage lautete: „Wird bei einer Sportart zwischen Freistil und griechisch-römisch unterschieden, handelt es sich ...? A: bei Lagern, B: ein Kreisen, C: ab Riegeln oder D: um Ringen“ - und brachte Eich erstmal zum Grübeln. „Ernsthaft jetzt?“, sagte sie erst lachend. Und dann: „Ich hatte genau davor Angst, dass ich so aufgeregt bin, dass ich die einfachste Frage... "

Bedenkzeit hilft WWM-Kandidatin

Nach ein bisschen Bedenkzeit kam sie aber doch auf die einzig richtige Antwort: „Das einzigst Sinnvolle ist ja ‚um Ringen‘, weil der Rest sind ja keine Sportarten“, sagte sie. Korrekt - Situation gerettet.

Bei 1000 Euro und der Frage nach dem berühmten Roman von George Orwell aus dem Jahr 1948 kam sie dann nochmal ins Straucheln, aber ihr Telefonjoker konnte ihr helfen. Am Ende schaffte sie es auf 32.000 Euro - die sie in ihre Hochzeit im nächsten Jahr investieren will.