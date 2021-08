„Wer stiehlt mir die Show?“: Pro Sieben bestätigt dritte Staffel

Anzeige

Anzeige

Es ist einer der TV-Hits der vergangenen Jahre: die Pro-Sieben-Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?“ mit Moderator Joko Winterscheidt. Schon vor Ausstrahlung der letzten Folge der zweiten Staffel am Dienstagabend machte der Münchner Sender jetzt eine wenig überraschende Ankündigung: Im kommenden Jahr wird es neue Folgen von „WSMDS” geben.

„Zum Mitschreiben. Zum Miträtseln. Die dritte Staffel #WSMDS kommt 2022. Mit dem Vater des Erfolges @officiallyjoko. Wir freuen uns”, schrieb Pro Sieben am Dienstagnachmittag bei Twitter.

Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

„WSMDS“ beschert Pro Sieben sehr gute Quoten

Angesichts der sehr guten Einschaltquoten auch in der zweiten Staffel waren neue Folgen erwartet worden. 1,45 Millionen Zuschauer (6,1 Prozent) schalteten in der vergangenen Woche bei „Wer stiehlt mir die Show?“ ein. Bei den für Werbevermarktung wichtigen 14- bis 49-Jährigen war der Marktanteil mit 17,7 Prozent sogar fast dreimal so hoch. Damit war Pro Sieben in dieser Altersgruppe Spitzenreiter zur besten Sendezeit.

Bei „Wer stiehlt mir die Show?“ muss Showmaster Joko Winterscheidt seinen Job gegen vier Kandidaten verteidigen – Winterscheidt hat die Show erfunden. Zum Rateteam der aktuellen Staffel gehörten Komiker Bastian Pastewka, Sängerin Shirin David und Komiker Teddy Teclebrhan.