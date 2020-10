TV-Hochzeit, Musikshow, Doku-soap: Diese Sendungen mit Michael Wendler stehen auf der Kippe

Anzeige

Nachdem Michael Wendler sein Ausscheiden aus der Jury von “Deutschland sucht den Superstar” mit kruden Verschwörungstheorien erklärte, hat das für den Schlagersänger weitere berufliche Folgen. Bereits am Donnerstagabend löschte Werbepartner Kaufland das Video mit dem Wendler. Auch TV-Sender RTL distanzierte sich von seinen Aussagen. Der 48-Jährige hatte noch andere Projekte in Planung, die nun auf der Kippe stehen.

Dokusoap über Hochzeit

Die Hochzeit von Laura Müller und Michael Wendler war schon lange geplant, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie erst vom Sommer in den Herbst und dann kürzlich auf 2021 verschoben werden. “Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!” ist schon seit dem 22. Juni auf Vox zu sehen und vorab auch auf TV Now. Die kirchliche Heirat musste wegen der Corona-Pandemie allerdings verschoben werden. Wendler-Manager Markus Krampe erklärte am Donnerstagabend in der Show “Pocher – Gefährlich ehrlich!”, dass diese bereits um 24 Folgen verlängert worden sei. Der Manager sagt weiter, dass die kirchliche Hochzeit nun wohl nicht mehr bei RTL stattfinden werde.

Eigenes Musikformat

Wendler hatte laut Krampe bis Ende nächsten Jahres einen umfassenden Vertrag mit RTL. Darin sei auch eine eigene Musiksendung für das Frühjahr festgehalten gewesen, die “im März und April losgehen sollte”. Doch es könnten auch noch mehr Deals platzen: Insgesamt habe Krampe nach Erscheinung des Wendler-Videos mit 15 Anwälten gesprochen. Sie alle wollen demnach Verträge mit Wendler auflösen.

“DSDS”-Castings bereits abgedreht

Wie Krampe am Donnerstagabend erzählte, seien die “DSDS”-Castings mit Wendler bereits abgedreht gewesen. Das habe zwölf bis 14 Tage gedauert. Kramp vermutet, dass die Folgen trotzdem ausgestrahlt werden, jedoch habe er mit der kompletten Chefetage von RTL gesprochen. Sein Fazit: “Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, dass da noch mal irgendwas in naher Zukunft passiert.”

Auf eine RND-Frage, wie es mit den bereits produzierten Folgen und einer möglichen Nachfolge von Michael Wendler in der Jury weitergeht, antwortete die RTL-Pressestelle: “Da wir gestern selber überrascht wurden von der Entwicklung, widmen wir uns heute intern den offenen Fragen und verlautbaren entsprechende Entscheidungen, wenn es so weit ist.”