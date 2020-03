“Wendler vs. Pocher”: Klarer Sieg für den Comedian

Anzeige

Am Sonntagabend kam es zum groß inszenierten Show-Down zwischen Comedian Oliver Pocher und Schlagerstar Michael Wendler (“Egal"). Die RTL-Sendung war der Gipfel eines wochenlang auf Social Media ausgetragenen Streits. Auslöser war Anfang Februar ein Video gewesen, das Wendler-Freundin Laura dabei zeigte, wie sie dem Wendler ein Auto schenkt. Pocher parodierte dies mit seiner Frau - und löste damit einen Hype aus, der sogar dafür sorgte, dass der Schlagersänger mit einem alten Hit wieder in den iTunes-Charts landete.

Dass der Streit am Ende in einer 20.15 Uhr-Sendung bei RTL endete, die zufällig auch noch von Oliver Pochers neuer Produktionsfirma produziert wurde, hielten viele nicht für Zufall. Pocher hingegen betonte, dass der Streit nicht inszeniert gewesen sei.

Das Aufeinandertreffen am Sonntagabend hat dann wohl selbst die Erwartungen der größten Trash-Fans übertroffen. Wendler und Pocher mussten sich in insgesamt zehn Spielen messen. Auffällig: Um Wissen ging es dabei nie. So mussten der Comedian und der Sänger verzerrte Wendler-Songs erraten, sich möglichst viele Wäscheklammern ins Gesicht stecken oder Memory-Spielen. Auch die jeweiligen Partnerinnen mussten ran - zum Beispiel bei dem Spiel “Kissenschlacht.” Doch wer auf den großen Zoff vor der Kamera gewartet hatte - der wurde enttäuscht. Bei dem Spiel “Ich kenn dich Schatzi" kam es sogar überraschend zu einer Umarmung zwischen dem Comedian und dem Sänger. Am Ende nützte Wendler die ganze Harmonie allerdings nichts: ins Finale zog der Sänger schon mit einem Rückstand von 2:9 Punkten ein - und musste sich dem Comedian am Ende klar geschlagen geben.

