Wendler verharmlost Holocaust auf Telegram - keine Distanzierung im RTL-Programm

Köln. Die diesjährige Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ dürfte wohl als die bizarrste in die TV-Geschichte eingehen. Denn in der Jury der voraufgezeichneten TV-Castingshow sitzt jemand, der da eigentlich gar nicht mehr sitzen dürfte: Schlagersänger Michael Wendler. Und so kam es am Dienstagabend wie es kommen musste.

Während RTL am Abend direkt nach einem Corona-Spezial eine lustige Bootsparty mit schief singenden Kandidaten, Dieter Bohlen, Mike Singer, Maite Kelly und eben dem Wendler in der Primetime zeigte, wütete dieser fast zeitgleich auf Telegram gegen den gerade beschlossenen verschärften Lockdown.

Nur wenige Stunden vor Ausstrahlung der Sendung kam es auf dem Telegram-Kanal des Schlagersängers mitunter zu Entgleisungen wie dieser: „KZ Deutschland??? Es ist einfach nur noch dreist, was sich diese Regierung erlaubt. Das Einsperren von freien und unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde“, schrieb der Schlagersänger dort etwa. Später widmete er sich dem angeblichen „Wahlbetrug“ in den USA und dem Virologen Christian Drosten: „Nie wieder Pandemie-Ende dank PCR-Drosten-Test“, heißt es dort etwa.

Keine Distanzierung, keine Einordnung

RTL dürfte damit gerechnet haben - beim Sender hatte man sich vorab dennoch bewusst dazu entschieden, Wendler nicht nachträglich aus der Sendung zu schneiden.

„Allein aus Fairness den Kandidaten gegenüber können wir ihn nicht rausschneiden“, so eine Sendersprecherin gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Aufgrund seiner Juryentscheide sind Leute nicht weiter- bzw. in den Recall gekommen. Nach den Castingepisoden spielt Michael Wendler keine Rolle mehr bei ‚DSDS‘ beziehungsweise bei RTL“, versichert der Sender.

Worauf RTL - abgesehen vom Neuschnitt der Sendung - jedoch ebenfalls verzichtete, waren einordnende Worte. Zwar wurde der ehemalige Schlagerstar vor der Kamera immer wieder mit lustigen Schnitten oder Bohlen-Sprüchen verhohnepipelt - auf eine klare Distanzierung zu Wendlers fragwürdiger Verschwörungs-Karriere verzichtete man jedoch bei der TV-Ausstrahlung (Stand: 21.50 Uhr) gänzlich.

„So ist es indiskutabel“

In der Branche stößt das auf Unverständnis: „Michael Wendler vergleicht Corona-Schutzmaßnahmen mit Konzentrationslagern. Und RTL so: Dem geben wir die Primetime, ohne Einordnung oder Distanzierung“, twitterte etwa das Medienmagazin DWDL.de am Abend.

Die Autorin Anja Rützel hatte gleich einen passenden Vorschlag parat: „Ich sehe keinen Grund, warum man den Wendler nicht mittels Specialeffect durch ein Winkmaskottchen u.a. ersetzen ließ. So ist es indiskutabel.“

Die Diskussion dürfte den Sender derweil noch einige Zeit beschäftigen. Insgesamt 13 Casting-Folgen wurden im Sommer mit Michael Wendler aufgezeichnet, ehe er seinen Rückzug aus der Jury und seinen Absturz in die Verschwörungsszene verkündet hatte. Nach aktuellem Stand sollen die Folgen wie geplant und unverändert gezeigt werden.