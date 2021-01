Wendler aus „DSDS“ herausgeschnitten: RTL startet zweite Folge mit Hinweis

Anzeige

Nach KZ-Vergleichen von Michael Wendler auf Telegram schneidet RTL den Sänger und Verschwörungstheoretiker nun doch komplett aus der Sendung. Zunächst hatte man angekündigt, die Folgen nur zu kennzeichnen. In der ersten Folge in der vergangenen Woche war der Schlagersänger noch als Juror zu sehen. An diesem Samstagabend läuft nun die erste Folge, aus der Wendler entfernt wurde.

So begann die Sendung direkt mit einem Hinweis zu Wendler, ohne dass dessen Name explizit genannt wurde: „Die nachfolgende Sendung wurde im September 2020 aufgezeichnet. Nach Ende der Dreharbeiten hat ein Juror Verschwörungstheorien verbreitet und wir hatten die weitere Zusammenarbeit beendet“, heißt es da. Und weiter: „Mit Ausstrahlung der ersten Folge von ‚DSDS‘ hat der Juror erneut völlig untragbare Äußerungen öffentlich verbreitet. Deswegen haben wir uns entschieden, ihn aus den Castingfolgen herauszuschneiden.“ Der Sender verurteile „jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste“.

RTL wünscht Zuschauern „gute Unterhaltung“

Anschließend wünscht der Sender den Zuschauern „gute Unterhaltung“. Als die vier Juroren auf dem Castingschiff nebeneinander sitzen, um die Kandidaten und Kandidatinnen zu bewerten, wird Wendler einfach gepixelt. Ihn komplett aus dem Bild zu schneiden war offenbar nicht immer möglich.