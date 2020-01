Wellness und Wahnwitz: Melissa McCarthy in neuer Serie

Anzeige

Das Buch gehört zu jenen, die man nicht mehr loslässt. In Liane Moriartys Roman "Neun Fremde" trafen neun einander fremde Personen (fünf Frauen, vier Männer) in einem piekfeinen, etwas seltsamen Wellness-Resort aufeinander. Alle wollen sie mal raus aus ihrem krisenüberschatteten momentanen Leben und es sich mal eine Weile abseits vom Alltagswahnsinn gutgehen lassen.

Im Tranquillum House kommt Düsteres ans Tageslicht

Nur wird leider nichts daraus. Der Gesellschaftsroman verwandelt sich in einen tricky Thriller, im Tranquillum House kommen gut gehütete Geheimnisse ans Licht. Bis zum ziemlich überraschenden Showdown legte man das Buch nicht mehr aus der Hand. Jetzt macht der US-Streamingdienst Hulu eine Serie daraus - "Nine Perfect Strangers". Begrüßenswert.

Moriarty haben TV-Fans in bester Erinnerung. Sie schrieb auch die Buchvorlage "Tausend kleine Lügen" für den überragenden Emmy-Gewinner "Big Little Lies" mit einer Superbesetzung (unter anderem Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, in der zweiten Staffel Meryl Streep). Die Hauptrolle hatte damals Nicole Kidman übernommen als Ehefrau eines gelegentlich charmanten Frauenschlägers (Alexander Skarsgard).

Nicole Kidman wurde als Erste gecastet

Kidman war auch die Erste, deren Mitwirken bei "Nine Perfect Strangers" bekannt wurde. Sie spielt die Resort-Chefin Masha, die zehn Tage auf der Mission ist, neues Leben in die matten Geister und Körper zu pusten. "Wie auch immer - diese ,nine perfect strangers' haben keine Vorstellung davon, was sie dort erwischen wird", wirbt Hulu.

Einer der neun Fremden wird von Melissa McCarthy gespielt, wie die Branchenwebsite "Deadline" berichtete. McCarthys Figur Frances kennen die Romanfans als Autorin romantischer Romane, die gerade am Boden zerstört ist, weil ihr Verlag ihr neues Skript abgelehnt hat. McCarthy wurde mit einer Fernsehrolle bekannt - als Powerfrau Sookie St. James in der Dramedyserie "Gilmore Girls".

McCarthys größter TV-Erfolg in den USA: Trumps Ex-Pressesprecher

2017 erntete die inzwischen zum Kinostar avancierte Schauspielerin in den USA ihren bislang größten TV-Ruhm - als sie Präsident Donald Trumps früheren Pressesprecher Sean Spicer parodierte.

"Nine Perfect Strangers" soll im Laufe des Jahres 2021 streambar sein. Wann und wo ein deutscher Start erfolgen wird, ist derzeit offen. Den Streamingdienst Hulu gibt es in Deutschland nicht, Hulu-Serien laufen bei uns bei verschiedenen Anbietern.

RND/big