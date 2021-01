Weitreichender Internet-Ausfall im Nordosten der USA

Anzeige

Washington. Aus dem Nordosten der USA ist am Dienstag ein weitreichender Internet-Ausfall gemeldet worden. Der Anbieter Verizon teilte via Twitter mit, dass in Brooklyn eine Glasfaserverbindung durchtrennt worden sei. Ob dies den gesamten Ausfall verursacht hat, war aber zunächst unklar.

Nach Angaben des Online-Diensts DownDetecor und Twitter-Nutzern scheint sich das Problem von Washington bis nach Boston zu erstrecken, betroffen seien Internet- und Cloudanbieter sowie eine Reihe von Diensten von Google, Facebook und anderen beliebten Seiten. In dem Gebiet sitzen wichtige Regierungsbehörden sowie Finanzdienstleister.