Weitere “Let’s Dance”-Kandidaten bekannt: Von der Groeben und Klempnow sind dabei

Köln. Am 21. Februar startet die neue Staffel "Let's Dance". 14 Promis werden dann wieder um die Wette tanzen - und einige der Kandidaten hat der Sender RTL bereits am Montag bekannt gegeben: Ilka Bessin, Luca Hänni, Steffi Jones, Tijan Njie und Wendler-Freundin Laura Müller.

Am Dienstag legte der Fernsehsender noch mal nach - inzwischen stehen vier weitere Kandidaten fest.

Nachrichtenmoderatorin wagt sich auf die Tanzfläche

So wird unter anderem Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) das Tanzbein schwingen. “Normalerweise rede ich als Sportmoderatorin ja nur über den Sport. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich einer echten sportlichen Herausforderung stelle. Das wird sicherlich sportlich und mental eine sehr intensive Zeit", so die Nachrichtenfrau gegenüber dem Sender.

Ulrike von der Groeben ist eine der Teilnehmerinnen bei "Let's Dance". © Quelle: picture alliance / Geisler-Fotop

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) ist ebenfalls mit von der Partie. “Normalerweise stehe ich in der Manege. Jetzt geht’s für mich zum ersten Mal aufs Tanzparkett. Für mich ist es eine große Herausforderung, die ich gerne annehme. Ich kann keine Standardtänze, obwohl wir Artisten bei Roncalli im Finale mit dem Publikum Walzer tanzen. Da habe ich dann immer mit kleinen Kindern getanzt, damit es nicht auffällt, dass ich die Tanzschritte gar nicht kenne.“

Sportler Moritz Hans (23) wagt ebenfalls die Tanz-Herausforderung: “Die meiste Zeit hänge ich an irgendwelchen Wänden ab, jetzt wage ich mich aufs Parkett, um das Tanzbein zu schwingen.“

Und auch Schauspieler Martin Klempnow (46), bekannt etwa aus "Switch Reloaded", macht mit: “Meine Chancen? Ich bin tollpatschig, habe Übergewicht, bin nicht sexy, habe keine Instagram Follower, kein interessantes Privatleben und kann nicht tanzen – mit anderen Worten: Es läuft!“

Martin Klempnow macht bei Let's Dance mit. © Quelle: picture alliance / Geisler-Fotop

Laura Müller: "TV-Show ist ein Ritterschlag"

Die Promis müssen zum Start der neuen Staffel hartes Training, strenge Tanzlehrer und Muskelkater ohne Ende auf sich nehmen. Model- und Wendler-Freundin Laura Müller (19) hatte das Format als "Ritterschlag" bezeichnet. "Dass ich dabei sein darf, ist für mich eine große Ehre. Ich freue mich darauf, meine High Heels gegen Tanzschuhe einzutauschen.“

RND/msc